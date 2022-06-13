Mars'ın Aonia Terra bölgesinde dev bir çukur tespit edildi! Çukurun altında koca bir şehir büyüklüğünde alan mevcut - Son Dakika
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Mars'ın Aonia Terra bölgesinde dev bir çukur tespit edildi! Çukurun altında koca bir şehir büyüklüğünde alan mevcut

13.06.2022 18:15

Avrupa Uzay Ajansı'nın verilerine göre Mars'ın güney yarım küresinin Aonia Terra bölgesinde dev bir çukur tespit edildi. Çukur hakkındaki yorum yapan bir astronot, çukurun altında koca şehir büyüklüğünde bir alanın mevcut olduğunu ifade etti.

Dünyanın dört gözle takip ettiği Mars'tan yeni haberler gelmeye devam ediyor. Mars'ta son olarak keşfedilen koca delik ise merak yarattı.

30 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Avrupa Uzay Ajansı'nın verilerine göre dev krater, boydan boya 30 kilometre uzaklığında. Krater hakkındaki bilgiler ise oldukça sınırlı. Hatta şu ana kadar delikle ilgili tek yorumu bir astronot yaptı.

GÖZLEMLERİNİ PAYLAŞTI

Krateri yakından gören astronotlardan biri, deliğin altında koca bir şehir olduğuna inandıklarını söyledi. Gökbilimciler, kraterin ortasına doğru gidildiğinde koyu bir renk belirmesini ilginç olarak değerlendirdi.

SU TAŞIMA İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Bilim insanları, keşfedilen kuyunun üç buçuk ila dört milyar yıl önce Mars'ta su taşımış olabileceğine inanıyor.

İşte merak yaratan dev krater:

Uzayda dev delik bulundu, hakkındaki tek bilgi bir astronot tarafından elde edildi: Aşağısı koca bir şehir gibi
Uzayda dev delik bulundu, hakkındaki tek bilgi bir astronot tarafından elde edildi: Aşağısı koca bir şehir gibi
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Son Dakika Dünya Mars'ın Aonia Terra bölgesinde dev bir çukur tespit edildi! Çukurun altında koca bir şehir büyüklüğünde alan mevcut - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mars'ın Aonia Terra bölgesinde dev bir çukur tespit edildi! Çukurun altında koca bir şehir büyüklüğünde alan mevcut - Son Dakika
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