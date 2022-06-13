Mars'ın Aonia Terra bölgesinde dev bir çukur tespit edildi! Çukurun altında koca bir şehir büyüklüğünde alan mevcut

Motorine bu gece 2,60 liralık zam mı geliyor? EPGİS uzun süre sonra sessizliğini bozdu

Dünyanın dört gözle takip ettiği Mars'tan yeni haberler gelmeye devam ediyor. Mars'ta son olarak keşfedilen koca delik ise merak yarattı.

30 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Avrupa Uzay Ajansı'nın verilerine göre dev krater, boydan boya 30 kilometre uzaklığında. Krater hakkındaki bilgiler ise oldukça sınırlı. Hatta şu ana kadar delikle ilgili tek yorumu bir astronot yaptı.

GÖZLEMLERİNİ PAYLAŞTI

Krateri yakından gören astronotlardan biri, deliğin altında koca bir şehir olduğuna inandıklarını söyledi. Gökbilimciler, kraterin ortasına doğru gidildiğinde koyu bir renk belirmesini ilginç olarak değerlendirdi.

SU TAŞIMA İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Bilim insanları, keşfedilen kuyunun üç buçuk ila dört milyar yıl önce Mars'ta su taşımış olabileceğine inanıyor.

İşte merak yaratan dev krater: