Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Dünya

Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı

Matthew Perry\'nin ölümüyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı

ABD yapımı ünlü Friends dizisinde canlandırdığı 'Chandler' karakteriyle tanınan Matthew Perry'nin 'ketaminle' bağlantılı ölümüne ilişkin 5 kişi gözaltına alındı. Perry'nin ölümüne ilişkin açıklanan adli tıp raporunda 'ketaminin akut etkilerinden' öldüğü ifade edildi.

16.08.2024 12:45
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ABD yapımı ünlü Friends dizisinde canlandırdığı 'Chandler' karakteriyle tanınan Matthew Perry'nin 'ketaminle' bağlantılı ölümüne ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Ünlü oyuncu Matthew Perry, 28 Ekim 2023'te evinin havuzunda ölü bulunmuştu. Perry'nin ölümüne ilişkin açıklanan adli tıp raporunda 'ketaminin akut etkilerinden' öldüğü ifade edildi. Ketamin, hastalarda anestezi başlatma ve sürdürme durumlarında sağlık yetkilileri tarafından kullanılan güçlü bir etken maddedir ve ABD Adalet Bakanlığı, ketamini illegal uyuşturucu olarak kullanılan maddeler arasında göstermiştir. Perry, uyuşturucu ve alkol bağımlılıklarıyla ilgili 'Arkadaşlar, Aşıklar ve Büyük Korkunç Şey' adlı bir kitap yazmış ve bağımlılığa dair "Bağımlılık, en korkunç şey, herkesin tek başına yenemeyeceği kadar güçlü. Ama hep birlikte, bir gün onu yenebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

"PERRY'NİN BAĞIMLILIK SORUNLARINDAN YARARLANDILAR"

ABD Başsavcısı Martin Estrada dün Los Angeles'ta düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Perry'nin ölümüyle ilgili olarak aralarında iki doktor, yatılı asistanı ve 'Ketamin Kraliçesi' olarak bilinen bir kadının da bulunduğu 5 kişinin gözaltına alındığını ifade etti. Estrada "Bu kişiler, kendilerini zengin etmek için Bay Perry'nin bağımlılık sorunlarından yararlandılar. Yaptıklarının Bay Perry için büyük bir tehlike oluşturduğunu biliyorlardı, ama yine de yaptılar" dedi.

ÜNLÜ OYUNCUNUN ADINA BAĞIMLILIKLA MÜCADELE VAKFI KURULMUŞTU

Ünlü oyuncunun vefatının ardından ABD'li bağımsız sivil yardım kuruluşu National Philanthropic Trust'ın (NPT) sponsorluğunda, bağımlılıkla mücadelede yardım amaçlı bir vakıf kurulduğu açıklanmıştı. Kitabında bağımlılığı ile ilgili, "Öldüğümde, bahsedilen ilk şeyin 'Friends' olmasını istemiyorum; ilk bahsedilen şeyin başkalarına yardım etmek olmasını istiyorum. ve hayatımın geri kalanını bunu kanıtlayarak yaşayacağım" diyen Perry'nin mirasını onurlandırmak istediğini söyleyen NPT, vakıf ile ilgili "Matthew Perry Vakfı, Matthew'un bağımlılık hastalığıyla mücadele eden başkalarına yardım etme konusundaki kalıcı kararlılığının gerçekleşmesidir. Onun mirasını onurlandıracak, kendi sözleri ve deneyimleriyle yönlendirilecek ve mümkün olduğu kadar çok hayatta fark yaratma tutkusuyla hareket edecek" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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