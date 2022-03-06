Mayın temizleme yardım kuruluşu: Mariupol cehennem gibi - Son Dakika

Dünyanın en büyük insani mayın temizleme yardım kuruluşu Halo Trust, bugün yaptığı açıklamada Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'de durumun 'cehennem gibi' olduğunu ifade ederek kentte iletişimin, suyun, elektriğin, temel gıda ürünlerinin bulunmadığı ifade etti. Kentte bulunan Halo ekibi, kentin gemi, topçu ve savaş uçaklarının bombardımana maruz kaldığını vurguladı.

Halo Trust, Azak Denizi kıyısındaki Mariupol'de ekibi bulunduğunu, ekiple kopan iletişimin tekrar sağlandığını açıkladı. Kentteki Halo ekibinin açıklamalarını duyuran yardım kuruluşu "Mariupol'da yerdeki ekibimizden biriyle kısa süreliğine iletişim kurduk" ifadelerini kullandı. Mariupol'un gemiler, topçular ve savaş uçaklarıyla sürekli bombardımana tutulduğu, kentte iletişim dahil su, elektrik ve temel gıda ihtiyaçlarının bulunmadığı belirtildi. Halo Mariupol saha ekibi lideri durumu şu sözlerle ifade etti;

"Halk zaten diken üstünde. Ama dayanıyoruz. İfade edecek kelimeler bulamıyorum, canlı bir cehennem burası."