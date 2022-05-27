Maymun çiçeği virüsü: Dünya Sağlık Örgütü 'Vakalar artabilir ancak endişeye kapılmamak gerek' diyor - Son Dakika
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Maymun çiçeği virüsü: Dünya Sağlık Örgütü 'Vakalar artabilir ancak endişeye kapılmamak gerek' diyor

27.05.2022 16:20
Maymun çiçeği virüsü: Dünya Sağlık Örgütü 'Vakalar artabilir ancak endişeye kapılmamak gerek' diyor

Kuruluşun Salgın Hastalıklar Birimi Başkanı Dr. Sylvie Briand bununla birlikte doğru önlemlerle salgının kontrol altına alınabileceğini, halkın endişeye kapılmaması gerektiğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), maymun çiçeği virüsü vakalarının artmaya devam edebileceği uyarısında bulundu.

Kuruluşun Salgın Hastalıklar Birimi Başkanı Dr. Sylvie Briand, bununla birlikte doğru önlemlerle salgının kontrol altına alınabileceğini, halkın endişeye kapılmaması gerektiğini vurguladı.

Bu aşamada toplu aşılama programlarına gerek olmadığını belirten WHO yetkilileri sadece hastalarla yakın temasta bulunan kişilerin aşılanmasını tavsiye ediyor.

Kuruluş, üye ülkelerden aşı stoklarını bildirmesini istedi.

Almanya bu hafta çiçek hastalığı tedavisi için kullanılan ancak maymun çiçeği virüsüne karşı da etkin olan Imvanex aşısı için 400 bin dozluk bir sipariş verdiğini açıklamıştı.

Şu ana kadar Afrika dışında, çoğunluğu Avrupa'da 20'ye yakın ülkede 300 civarında maymun çiçeği vakası bildirildi.

Maymun çiçeği vakaları daha çok Batı ve Orta Afrika ülkelerinde görülen bir hastalık.

Hastalık virüsü genellikle bu ülkelere yapılan seyahatlerle ilişkilendiriliyor. Ancak bazı vakalarda seyahat bağlantısı görülmüyor.

İnsanlar arasında kolayca yayılmayan virüs, şu yollarla yayılabiliyor:

Virüsün enfekte olması durumunda ilk semptomların görülmesi beş ile 21 gün arasında sürüyor.

Belirtiler arasında ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, lenf benzlerinin şişmesi, titreme ve halsizlik var.

Sağlık yetkilileri, temasın ardından dört gün içerisinde aşı yapılmasını tavsiye ediyor.

Bunun gerekmesi durumunda 14 güne de çıkabileceği belirtildi.

Maymun çiçeği virüsü: Dünya Sağlık Örgütü 'Vakalar artabilir ancak endişeye kapılmamak gerek' diyor
Maymun çiçeği virüsü: Dünya Sağlık Örgütü 'Vakalar artabilir ancak endişeye kapılmamak gerek' diyor
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Sağlık Bakanı Koca 'Maymun çiçeği virüsü' hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı Sağlık Bakanı Koca 'Maymun çiçeği virüsü' hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
Kaynak: BBC

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Maymun çiçeği virüsü: Dünya Sağlık Örgütü 'Vakalar artabilir ancak endişeye kapılmamak gerek' diyor - Son Dakika

BBC

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