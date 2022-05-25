Maymun çiçeği virüsü üç ülkede daha görüldü - Son Dakika
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BBC

Maymun çiçeği virüsü üç ülkede daha görüldü

25.05.2022 05:18
Maymun çiçeği virüsü üç ülkede daha görüldü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çek Cumhuriyeti ve Slovenya'da ilk kez maymun çiçeği virüsü vakaları tespit edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çek Cumhuriyeti ve Slovenya'da ilk kez maymun çiçeği virüsüne bağlı vakalar tespit edildi.

Daha önce Avrupa, Avustralya ve Amerika kıtalarında toplamda 18 ülke de daha vakalar bildirilmişti.

Bu sayının daha da artması beklenirken, uzmanlar virüsün genel nüfusa yayılma riskinin düşük olduğunu söylüyor.

Kızarıklık ve yüksek ateş gibi semptomların görüldüğü enfeksiyonlar genel olarak hafif seyrediyor.

BAE'deki sağlık yetkilileri tedavi altına alınan hastanın bir süre önce Afrika'nın batısına seyahat ettiğini duyurdu.

Yetkililer, herhangi bir salgınla mücadele için tamamen hazır olduklarını belirtti ve hastalığı tespit etmek adına erken gözetim protokollerinin yürürlüğe sokulduğunu duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre (WHO), doğru müdahale ile virüsün kontrol altına alınması mümkün.

WHO'nun Küresel Bulaşıcı Tehlikelere Hazırlık Direktörü Sylvie Briand, Salı günü katıldığı bir konferansta ülkelere virüsün seviyesini ve nereye doğru gittiğini anlamak adına gözetimin artırılması çağrısı yaptı.

Salgınların normal olmayabileceğine değinen Briand, "Ancak kontrol edilebilir" dedi.

Şu ana kadar Afrika dışında 237 maymun çiçeği vakası bildirildi. Dünya çapında sağlık yetkilileri virüsün kontrol altına almak adına planlarını da açıklamaya devam ediyor.

Almanya, çiçek hastalığı tedavisi için kullanılan ancak maymun çiçeği virüsüne karşı da etkin olan Imvanex aşısı için 400 bin dozluk bir sipariş verdiğini açıkladı.

Fransa'da ise üç vaka tespit edildi. Ülkedeki yetkililer, temaslı yetişkinleri odağına alan bir aşı kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Sağlık yetkilileri, temasın ardından dört gün içerisinde aşı yapılmasını tavsiye ediyor. Bunun gerekmesi durumunda 14 güne de çıkabileceği belirtildi.

İngiltere'de Salı günü 14 vaka daha bildirildi. Birleşik Krallık'taki toplam vaka sayısı bununla birlikte 71'e yükseldi.

Maymun çiçeği virüsü genellikle Orta ve Batı Afrika'ya yapılan seyahatlerle ilişkilendiriliyor. Ancak bazı vakalarda ise seyahat bağlantısı görülmüyor.

İnsanlar arasında kolayca yayılmayan virüs, şu yollarla yayılabiliyor:

Virüsün enfekte olması durumunda ilk semptomların görülmesi beş ile 21 gün arasında sürüyor.

Belirtiler arasında ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, lenf benzlerinin şişmesi, titreme ve halsizlik var.

Hastalıkla ilgili daha fazla detayı .

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Kaynak: BBC

Birleşik Arap Emirlikleri, Togo Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Maymun çiçeği virüsü üç ülkede daha görüldü - Son Dakika

BBC

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