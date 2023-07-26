Meksika, ABD'ye diplomatik nota gönderdi: Yüzen bariyer anlaşmaları ihlal ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika, ABD'ye diplomatik nota gönderdi: Yüzen bariyer anlaşmaları ihlal ediyor

26.07.2023 23:33

Meksika, ABD'nin Texas eyaletinde Meksika sınırına yüzen bariyer inşa etmesi üzerine ABD'ye iki diplomatik nota gönderdi. Meksikalı yetkililer, yapılan bariyerin iki ülke arasındaki anlaşmaları ihlal ettiğini belirtti. Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena, bariyerin suyun akışını engellediğini ve yönünü değiştirdiğini gözlemlediğini ifade etti. ABD Adalet Bakanlığı'nın bariyerlerin kaldırılması talebiyle açtığı davayı takdir eden Barcena, Texas eyaletinin güvenlik önlemlerini yürürlüğe koymasını eleştirdi.

Meksika, ABD'nin Texas eyaletinde Meksika sınırına yüzen bariyer inşa edilmesi üzerine ABD'ye iki diplomatik nota gönderdi.

ABD'nin Texas eyaleti yönetiminin kendi aldığı kararla Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri üzerinde inşa etmeye başladığı yüzen bariyer Meksikalı yetkililerin tepkisine neden oldu. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un düzenlediği basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Alicia Barcena, yapılan bariyerin iki ülke arasındaki anlaşmaları açıkça ihlal ettiğini belirterek, Meksika hükümetinin ABD'ye iki diplomatik nota gönderdiğini bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde yüzer bariyerlerin inşa edildiği bölgeyi gezen Barcena, konuşmasında nehre yerleştirilen şamandıraların suyun akışını engellediğini ve yönünün değişmesine neden olduğunu gözlemlediğini söyledi. Barcena, ayrıca şimdiye kadar inşa edilen 305 metre uzunluğundaki bariyerin 230 metresinin ise Meksika sınırlarına yapıldığını ifade etti.

Bakan Barcena, ABD Adalet Bakanlığı'nın geçtiğimiz pazartesi günü Texas'a nehirdeki bariyerlerin kaldırılması talebiyle açtığı davayı da takdir ettiğini sözlerine ekledi.

Texas eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi Greg Abbott geçtiğimiz haziran ayında yaptığı duyuruda, imzaladığı yeni güvenlik yasası ile Meksika sınırından uyuşturucu ve silah kaçakçıları ile göçmenlerin ülkeye geçişlerine engel olmak amacıyla Rio Grande Nehri üzerinde yüzen bariyer inşa edilmesi, Texas eyaleti güvenlik güçlerinin Meksika sınırında zanlıları arama ve tutuklama yetkilerinin genişletilmesi ve sınır güvenliği amacıyla İHA'ların kullanılması gibi önlemleri yürürlüğe koyduğunu açıklamıştı.

Vali Abbott daha önce defalarca ABD Başkanı Joe Biden'ı sınır güvenliği politikaları sebebiyle eleştirmiş ve Biden'ın sınır krizine sebep olduğunu öne sürerek Texas eyaletinin hattı koruyacağını söylemişti. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Sonora, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika, ABD'ye diplomatik nota gönderdi: Yüzen bariyer anlaşmaları ihlal ediyor - Son Dakika


Son Dakika
22:57 UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 mağlup etti ve büyük avantajın sahibi oldu
22:53 Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 mağlup etti
22:34 Fed faiz oranını artırdı! Powell karar sonrası faiz oranının eylül ayında yeniden artırılabileceğini söyledi
22:29 Fed Başkanı Powell: Veriler gerektirirse eylülde faiz oranını yeniden artırmamızın mümkün olduğunu söyleyebilirim
22:11 İrlandalı Ünlü Şarkıcı Şüheda Davitt Hayatını Kaybetti
22:08 Müslüman olduktan sonra Şüheda Davitt ismini alan ünlü şarkıcı Sinéad O'Connor hayatını kaybetti
21:55 Herkes aynı yorumu yapıyor! Fener'in yeni yıldızı sosyal medyayı yıktı
21:50 Herkes aynı yorumu yapıyor! Tadic'in performansı sosyal medyayı yıktı
21:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, ilk maçında gol attı
21:28 İlk maç ilk gol! Ryan Kent, Fenerbahçe'ye "Merhaba"dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2023 23:56:31. #1.11#
SON DAKİKA: Meksika, ABD'ye diplomatik nota gönderdi: Yüzen bariyer anlaşmaları ihlal ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement