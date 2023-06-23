Meksika'da 1000 Yıllık Eski Maya Şehri Ocomtun Bulundu - Son Dakika
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Meksika'da 1000 Yıllık Eski Maya Şehri Ocomtun Bulundu

Meksika'da 1000 Yıllık Eski Maya Şehri Ocomtun Bulundu

23.06.2023 14:06

Meksika'nın Yucatan Yarımadası'ndaki Balamku ekolojik rezervinde yapılan araştırmalar sonucunda, daha önce bilinmeyen eski bir Maya şehri olan Ocomtun keşfedildi. Şehirde büyük piramit şeklinde yapılar, taş sütunlar ve etkileyici binaların bulunduğu üç meydan dahil olmak üzere, neredeyse konsantrik daireler şeklinde düzenlenmiş birçok yapı keşfedildi. Araştırmacılar, bu yerleşim yerinin M.S. 250-1000 yılları arasındaki Klasik dönemde bölgesel düzeyde önemli bir merkez olduğunu düşünüyorlar.

Meksika'nın derin ormanlarındaki bir araştırma, daha önce bilinmeyen eski bir Maya şehrini ortaya çıkardı.

Meksika'da 1000 yıllık eski Maya şehri Ocomtun bulundu

Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'nün Arkeoloji Konseyi'nden bir araştırma ekibi, Meksika'nın Yucatan Yarımadası üzerindeki geniş Balamku ekolojik rezervinin çoğunlukla keşfedilmemiş bir bölgesinde Ocomtun isimli bir şehir buldu. Yucatec Maya dilinde "taş sütun" anlamına gelen bu isim, şehre arkeologlar tarafından verildi.

Ekip, bu bin yıllık yerleşim yerinde, büyük piramit şeklinde yapılar, taş sütunlar ve etkileyici binaların bulunduğu üç meydan dahil olmak üzere, neredeyse konsantrik daireler şeklinde düzenlenmiş birçok yapı keşfetti. Ekip lideri Ivan ?prajc, yerleşimin muhtemelen M.S. 250-1000 yılları arasındaki Klasik dönemde bölgesel düzeyde önemli bir merkez olduğunu belirtti.

Meksika'da 1000 yıllık eski Maya şehri Ocomtun bulundu

Ekip, Mart ayında yapılan hava lazer taraması ve haritalama çalışmaları sonucunda önceden Hispanik döneme ait birçok yapının bulunduğu bu uzak bölgeye odaklandı. Mayıs ve Haziran ayları arasında yapılan araştırmalar sırasında, araştırmacılar bir zamanlar Maya İmparatorluğu'na ait olan bu kalıntıları buldular.

Araştırmacılar, alanın genelinde, büyük ihtimalle binaların üst odalarının girişlerini oluşturan taş sütunlar buldular. Şehirde ayrıca, toplumun dini törenler için tasarlanmış olabileceği düşünülen merkezi sunaklar ve ellerin kullanılmadığı bir top oyunu için bir saha bulundu.

Meksika'da 1000 yıllık eski Maya şehri Ocomtun bulundu

?prajc, araştırmanın en büyük sürprizinin, geniş bir sulak alanla çevrili yüksek bir arazi 'yarımadası' üzerinde bulunan alan olduğunu belirtti. Bu alandaki ana bölge 50 hektardan (123 dönüm) fazla bir alanı kaplıyor ve 15 metreden (49 feet) daha yüksek olan birkaç piramidal yapıya ev sahipliği yapıyor.

Meksika'da 1000 yıllık eski Maya şehri Ocomtun bulundu

Ocomtun, son birkaç on yılda keşfedilen diğer Maya şehirlerine oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Arkeologlar, M.S. 800 ile 1000 yılları arasında "ideolojik ve demografik değişiklikler" sonucunda bölgedeki Maya toplumlarının çöküşe geçtiği için, bu sitenin de bu dönemde gerilemeye başladığını düşünüyorlar.

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