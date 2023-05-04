Meksika'da sabahın erken saatlerinde Casas Grandes'ten Colonia Juarez kasabasına giden bir grup gezgin, yol kenarında cinsel organı kesilen bir erkek cesedi buldu.
Olay yerine gelen polis ekipleri öldürülen kişinin kimliğinin tespit edilemediğini belirtirken, cansız bedeni yol kenarında bulunan adamın yanında polisler katilin bıraktığını düşündükleri bir de not buldu.
Adamın tecavüzcü olduğu için öldürüldüğünü anlatan notta, "Bir tecavüzcü olduğu için bu onun kaderiydi. 5 yaşındaki bir kıza tecavüz etmişti" ifadeleri yer aldı. Polis olaya ilişkin araştırmalarını derinleştirdiğini duyurdu.
Son Dakika › Dünya › Meksika'da akıl almaz infaz! Cinsel organı ağzına konup ayaklarından direğe asılan erkek bulundu - Son Dakika