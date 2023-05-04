Meksika'da akıl almaz infaz! Cinsel organı ağzına konup ayaklarından direğe asılan erkek bulundu - Son Dakika
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Meksika'da akıl almaz infaz! Cinsel organı ağzına konup ayaklarından direğe asılan erkek bulundu

04.05.2023 12:22
Meksika'da akıl almaz infaz! Cinsel organı ağzına konup ayaklarından direğe asılan erkek bulundu

Meksika'nın Chihuahua şehrinde akıl almaz infaz yöntemi! Yol kenarında ayaklarından direğe asılmış bir erkek cesedi fark edildi. Kişinin cinsel organının kesildiği ve ağzına konulduğu görüldü. Olay yerinde bulunan notta ise "Bir tecavüzcü olduğu için bu onun kaderiydi. 5 yaşındaki bir kıza tecavüz etmişti" ifadeleri yer aldı. Polis olaya ilişkin araştırmalarını derinleştirdiğini duyurdu.

Meksika'da sabahın erken saatlerinde Casas Grandes'ten Colonia Juarez kasabasına giden bir grup gezgin, yol kenarında cinsel organı kesilen bir erkek cesedi buldu.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri öldürülen kişinin kimliğinin tespit edilemediğini belirtirken, cansız bedeni yol kenarında bulunan adamın yanında polisler katilin bıraktığını düşündükleri bir de not buldu.

Öldürülüp yoldaki tabelaya astılar! Cinsel organı ağzına konulan cesedin yanında bir de not bulundu

"5 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUĞA TECAVÜZ ETMİŞTİ"

Adamın tecavüzcü olduğu için öldürüldüğünü anlatan notta, "Bir tecavüzcü olduğu için bu onun kaderiydi. 5 yaşındaki bir kıza tecavüz etmişti" ifadeleri yer aldı. Polis olaya ilişkin araştırmalarını derinleştirdiğini duyurdu.

YORUMLAR (1)
  • Kenan Acısever: şayet doğruysa hak etmiş ölümü kısas budur yakala koy içeri besle değildir Cevap Yaz 11 0 Yayından Kaldır
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Öldürülüp yoldaki tabelaya astılar! Cinsel organı ağzına konulan cesedin yanında bir de not bulundu Öldürülüp yoldaki tabelaya astılar! Cinsel organı ağzına konulan cesedin yanında bir de not bulundu

Sonora, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika'da akıl almaz infaz! Cinsel organı ağzına konup ayaklarından direğe asılan erkek bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'da akıl almaz infaz! Cinsel organı ağzına konup ayaklarından direğe asılan erkek bulundu - Son Dakika
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