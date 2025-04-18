Meloni ve Vance Roma\'da Görüştü

İTALYA Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkan Yardımcısı James David (JD) Vance ile başkent Roma'da bir araya geldi.

ABD'ye yaptığı ziyaretin ardından ülkesine dönen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkan Yardımcısı James David (JD) Vance ile başkent Roma'da görüştü. ABD Başkanı Donald Trump ile dün Washington'da gümrük tarifeleri, Rusya- Ukrayna Savaşı ve savunma harcamaları gibi başlıca konuları görüşen Meloni, Paskalya Yortusu'nu geçirmek üzere sabah saatlerinde Roma'ya gelen Vance ile Chigi Sarayı'nda buluştu.

Başbakan Meloni, Vance'i Chigi Sarayı'nın avlusunda resmi törenle karşılarken iki isim, görüşmelerinden önce kısa birer basın açıklaması yaptı. Meloni, Başkan Yardımcısı Vance ile dün Washington'da görüşmüş olmalarına esprili bir göndermede bulunarak, "Uzun zamandır görmediğim ABD Başkan Yardımcısı Vance'ı, Chigi Sarayı'nda ağırlamaktan onur duyuyorum. Dün Washington'da harika bir görüşme yaptık" dedi.

Meloni, tartışacakları birçok konu olduğunu ancak İtalya ve ABD'nin iş birliklerini güçlendirmeye kararlı olduğunu da söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance da bugünkü görüşmelerinde sadece iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra AB ile ticaret müzakerelerine odaklanacaklarını kaydederek, "Başa çıkmamız gereken bazı sorunlar var. Başbakan'ı, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler hakkında bilgilendireceğim" ifadelerini kullandı.

Paskalya'yı Vatikan'da kutlamayı heyecanla beklediğini vurgulayan Vance, günün ilerleyen saatlerinde Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nda düzenlenecek 'Good Friday' ayinine katılacak. Vance'in cumartesi günü ise Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ile görüşmesi bekleniyor.