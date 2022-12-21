Çin'den kan donduran görüntü! Krematoryumlar cesetlerle dolu

2019'da Wuhan'da ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra küresel bir salgın halini alan ve 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Salgının başladığı dönemlerden itibaren "Sıfır Covid-19" politikası izleyen Çin'de ekonominin büyük bir sekteye uğraması sonrasında bu uygulamanın kalkmasıyla ülke genelinde vaka ve ölüm sayıları hızla arttı.

DURUMUN VAHAMETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SEREN GÖRÜNTÜLER

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda Çinli yetkililerin koronavirüs sebebiyle ölenlerin naaşlarına yer bulamadığı görülürken Chongqing'teki bir krematoryumda çekilen görüntüler durumun vehametini gözler önüne serdi.

GÜNDE 30 KİŞİ YAKILIYOR

31 milyondan fazla insanın yaşadığı Chongqing'de çekilen görüntülerde ceset torbasında tutulan naaşların beklediği ve her yerde olduğu görülüyor. Ülkenin güneyindeki Guangzhou'da ise yetkililer Covid-19'dan günde 30 kişinin yakıldığını aktardı.

Cenaze araçları krematoryum önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

"MORGDA NAAŞLARI TUTACAK YERİMİZ KALMADI"

Çin'den yapılan açıklamada koronavirüs vakalarının takibinin yapılamadığını ve ölüm ve vaka sayılarının arttığı kaydedilirken Fransız haber ajansı AFP, son 3 yıldır uygulanan kapanma, toplu test ve karantina uygulamalarının kalmasından sonra vakaların tavan yaptığını aktardı. AFP'nin haberinde bir krematoryumda naaşları tutacak yer kalmadığı da belirtildi. AFP'ye konuşan bir yetkili, "Çok yoğunuz ve morgda naaşları tutacak yerimiz kalmadı. Bu ölümlerin Covid-19'la bağlantılı olup olmadığına emin değilim. Son günlerde gelen naaşların sayısı öncekilere oranla çok daha fazla" dedi.