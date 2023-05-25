Milyoner anne çocuğuna estetik yaptırdı, görüntüler sosyal medyada tepki topladı

Roxy Jacenko, 11 yaşındaki kızı Pixie Curtis'e kirpik liftingi ve renklendirmesi için izin verdiğini açıkladı. Kızının Instagram hesabını yöneten Jacenko, bu işleme izin verme sebebini 'kızının kızıl saçları olduğu için kirpiklerinin gözükmemesi' olarak açıkladı.

Roxy'nin Instagram'da yayınladığı görüntüdeki işlemler, kirpikleri yukarı doğru kıvırmak için aletler kullanmayı ve ardından daha dolgun ve kalın bir görünüm vermek için doğal kirpiklere yarı kalıcı bir boya uygulamayı içeriyordu.