Milyoner anne çocuğuna estetik yaptırdı, görüntüler sosyal medyada tepki topladı - Son Dakika
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Milyoner anne çocuğuna estetik yaptırdı, görüntüler sosyal medyada tepki topladı

Milyoner anne çocuğuna estetik yaptırdı, görüntüler sosyal medyada tepki topladı

25.05.2023 01:01

Avustralyalı milyoner iş insanı Roxy Jacenko, 11 yaşındaki kızının kirpikleri için estetik operasyon yaptırdı. Jacenko'nun estetik sürecini Instagram'dan yayınlamasıyla birlikte tepkiler de çığ gibi büyüdü.

Roxy Jacenko, 11 yaşındaki kızı Pixie Curtis'e kirpik liftingi ve renklendirmesi için izin verdiğini açıkladı. Kızının Instagram hesabını yöneten Jacenko, bu işleme izin verme sebebini 'kızının kızıl saçları olduğu için kirpiklerinin gözükmemesi' olarak açıkladı.

Roxy'nin Instagram'da yayınladığı görüntüdeki işlemler, kirpikleri yukarı doğru kıvırmak için aletler kullanmayı ve ardından daha dolgun ve kalın bir görünüm vermek için doğal kirpiklere yarı kalıcı bir boya uygulamayı içeriyordu.

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Milyoner annenin çocuğuna estetik görüntülerine sosyal medyadan tepki Milyoner annenin çocuğuna estetik görüntülerine sosyal medyadan tepki

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Son Dakika Dünya Milyoner anne çocuğuna estetik yaptırdı, görüntüler sosyal medyada tepki topladı - Son Dakika


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