Mısır'da 13 erkek çocuk piramitlerde turistleri taciz ettikleri gerekçesiyle tutuklandı - Son Dakika
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BBC

Mısır'da 13 erkek çocuk piramitlerde turistleri taciz ettikleri gerekçesiyle tutuklandı

09.05.2022 20:07
Mısır'da 13 erkek çocuk piramitlerde turistleri taciz ettikleri gerekçesiyle tutuklandı

Mısır'da savcılar, kadınların taciz edildiği görülen bir videonun sosyal medyada paylaşılması ve büyük tepki çekmesi üzerine Giza Piramitleri'nde iki turisti taciz ettikleri gerekçesiyle 13 erkek çocuğun tutuklanması talimatı verdi.

Mısır'da savcılar, Giza Piramitleri'nde iki kadın turisti taciz ettikleri gerekçesiyle 13 erkek çocuğun tutuklanması talimatını verdi.

Mısırlılar, sosyal medyada geçen hafta yayılan, bir arkeolojik alandaki kadınları taciz eden gençleri gösteren videoya büyük tepki vermişti.

Savcılıktan yapılan açıklamada, tutuklananların 13 ile 15 yaş arasında olduklarını belirtti.

Zanlılarsa, sadece turistlerle fotoğraf çektirmek istediklerini ve herhangi bir rahatsızlık verme niyetlerinin olmadığını ifade etti.

Savcılık, soruşturma tamamlanana dek zanlıların bir ıslahevinde tutulduklarını belirtti.

Şikayetin, kadınlar tarafından değil, çocukları turistlere sözlü ve fiziksel tacizde bulunurken taciz ederken görüntülerini çeken bir turist rehberi tarafından yapıldığı açıklandı.

35 saniyelik klipte, rehber Mısırlı çocukların "yabancıların peşinden koşmasından" şikayet ediyor ve turizm bakanının bunun farkında olması gerektiğini söylüyor.

Çocuklar, kaçmaya çalışan kadınların etrafında ellerinde cep telefonlarıyla toplanırken görülüyor. Kadınlardan biri çocuklardan birini itmeye çalışırken, bir diğeri de arkasından dokunuyor.

Son yıllarda, #MeToo hareketinden etkilenen kadınlar sosyal medyada Mısır'daki cinsel taciz ve saldırı deneyimlerini anlatmaya başladı.

Mısır Parlamentosu geçen yıl cinsel tacize daha ağır cezalar öngören bir tasarıyı onaylamıştı. Hapis cezası minimum altı aydan iki yıla ve 6 bin 370 ila 12 bin 740 ABD doları para cezası veriliyor.

Ancak Mısır makamları sık sık cinsel taciz ve saldırıları soruşturup kovuşturmaya gitmemekle suçlanıyor.

2013'te Birleşmiş Milletler'in yaptığı bir araştırmaya göre Mısır'daki kadınlar ve genç kızların %99,3'ü bir tür cinsel tacize uğruyor ve %82,6'sı kendilerini sokakta güvende hissetmediklerini söylüyor.

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Taciz, Mısır, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mısır'da 13 erkek çocuk piramitlerde turistleri taciz ettikleri gerekçesiyle tutuklandı - Son Dakika

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