Mısır'da II. Thutmose'un Mezarına 100 Yıl Sonra Ulaşıldı

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Mısırbilimciler, Tutankamon'un mezarının bulunmasından yaklaşık yüz yıl sonra ilk firavun mezarını keşfettiler. Kral II. Thutmose'un mezarı, Antik Mısır'daki 18. Hanedana ait keşfedilmemiş son kraliyet mezarıydı.

İngiliz ve Mısırlı araştırmacılardan oluşan kazı ekibi, mezarı Luksor şehrinin yakınındaki Teb Nekropolü'nün Batı Vadileri'nde buldu.

Ekip, mezarı kraliyet ailesinden kadınların dinlenme yeri olduğu düşünülen bir alanda buldu. Mezar odasına girdiklerinde, süslemeler olan bir yer buldular, bu da bir firavuna ait olabileceğinin işaretiydi.

Ekibin saha direktörü Dr. Piers Litherland, "Tavanın bir kısmı hala bozulmamıştı: Üzerinde sarı yıldızlar olan mavi renkli bir tavan. Sarı yıldızlarla maviye boyanmış tavanlar yalnızca kral mezarlarında bulunur" dedi.

BBC'ye verdiği demeçte keşif anında yoğun hisler yaşadığını söyledi:

"Dışarı çıktığımda, eşim orada bekliyordu ve yapabildiğim tek şey gözyaşlarına boğulmaktı."

'Mezar ilk olarak bir şelalenin altına inşa edilmişti'

Dr. Litherland, keşfin 18. Hanedanlığın krallarının mezarlarının nerede olduğuna dair gizemi çözdüğünü söyledi.

Araştırmacılar, Kral 2. Thutmose'un mumyalanmış kalıntılarını iki yüzyıl önce buldular ancak orijinal mezar yeri bulunamamıştı.

2. Thutmose, MÖ 1493 ile1479 yılları arasında hüküm sürdüğü düşünülen Tutankamon'un atasıydı. Tutankamon'un mezarı 1922'de İngiliz arkeologlar tarafından bulundu.

2. Thutmose, Mısır'daki az sayıdaki kadın firavundan biri olan Kraliçe Hatşepsut'un kocası olarak biliniyor. Hatşepsut Mısır'ın en büyük firavunlarından biri olarak kabul ediliyor.

Dr. Litherland, mezarın "büyük merdiveninin ve büyük iniş koridorunun" ihtişama işaret ettiğini söyledi.

Sel enkazıyla tıkanan ve tavanları çöken bu yolu geçmelerinin çok uzun sürdüğünü kaydetti:

"Tepesinde sadece 40 cm'lik küçük bir açıklık bulunan 10 m'lik bir tünelden sürünerek geçtikten sonra mezar odasına ulaştık."

Orada mavi tavanı ve krallara ayrılmış dini bir metin olan Amduat'tan sahnelerin resmedildiği süslemeleri keşfettiler.

Dr. Litherland, bunun bir kral mezarı bulduklarının bir diğer önemli işareti olduğunu söyledi.

Ezilmiş gömü kalıntıları bulacaklarını düşünerek enkazı temizlemeye koyuldular.

Ancak Dr. Litherland, mezarın tamamen boş olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

"Soyulduğu için değil, kasıtlı olarak boşaltıldığı için" diye ekledi.

Daha sonra mezarın, "bir şelalenin altına inşa edildiğini", kralın gömülmesinden sadece birkaç yıl sonra sular altında kaldığını anladılar. Bu nedenle içindekiler antik çağlarda başka bir yere taşınmıştı.

Odadaki tonlarca kireç taşını eleyerek, üzerlerinde 2. Thutmose ve Hatşepsut'un isimlerinin yazılı olduğu kaymak taşından kavanoz parçaları buldular.

Dr. Litherland, kaymak taşı parçalarının muhtemelen "mezar taşınırken kırılmış olduğunu" söyledi.

"Neyse ki birkaç şeyi kırmışlardı çünkü bu şekilde mezarın kime ait olduğunu öğrendik" diye ekledi.

Kalıntılar, 2. Thutmose'un cenaze töreniyle ilişkili bulunan ilk nesneler olma özelliğinde.

Dr. Litherland, ekibinin ikinci mezarın nerede olduğuna dair kabaca bir fikri olduğunu ve hala hazinelerle birlikte sağlam olabileceğini söyledi.

Firavunun mezarının keşfi, Dr. Litherland'ın başında olduğu Yeni Krallık Araştırma Vakfı ve Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'ndan oluşan ortak ekibin 12 yılı aşkın çalışmasının bir sonucu.

Ekip daha önce Luksor'daki Theban dağının batı kesiminde 54 mezar kazısı yapmış ve ayrıca kraliyet ailesinden 30 kadınının kimliğini belirlemişti.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fathy, bununn Kral Tutankhamun'un mezar odasının 1922'deki keşfinden bu yana bulunan ilk kraliyet mezarı olduğunu söyledi.