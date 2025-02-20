Mısır'da II. Thutmose'un Mezarına 100 Yıl Sonra Ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Mısır'da II. Thutmose'un Mezarına 100 Yıl Sonra Ulaşıldı

Ekip, II. Thutmose'un mezarını Luksor'da, 18. Hanedan'a ait yeni bir keşif olarak buldu.

20.02.2025 08:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısırbilimciler, Tutankamon'un mezarının bulunmasından yaklaşık yüz yıl sonra ilk firavun mezarını keşfettiler. Kral II. Thutmose'un mezarı, Antik Mısır'daki 18. Hanedana ait keşfedilmemiş son kraliyet mezarıydı.

İngiliz ve Mısırlı araştırmacılardan oluşan kazı ekibi, mezarı Luksor şehrinin yakınındaki Teb Nekropolü'nün Batı Vadileri'nde buldu.

Ekip, mezarı kraliyet ailesinden kadınların dinlenme yeri olduğu düşünülen bir alanda buldu. Mezar odasına girdiklerinde, süslemeler olan bir yer buldular, bu da bir firavuna ait olabileceğinin işaretiydi.

Ekibin saha direktörü Dr. Piers Litherland, "Tavanın bir kısmı hala bozulmamıştı: Üzerinde sarı yıldızlar olan mavi renkli bir tavan. Sarı yıldızlarla maviye boyanmış tavanlar yalnızca kral mezarlarında bulunur" dedi.

BBC'ye verdiği demeçte keşif anında yoğun hisler yaşadığını söyledi:

"Dışarı çıktığımda, eşim orada bekliyordu ve yapabildiğim tek şey gözyaşlarına boğulmaktı."

'Mezar ilk olarak bir şelalenin altına inşa edilmişti'

Dr. Litherland, keşfin 18. Hanedanlığın krallarının mezarlarının nerede olduğuna dair gizemi çözdüğünü söyledi.

Araştırmacılar, Kral 2. Thutmose'un mumyalanmış kalıntılarını iki yüzyıl önce buldular ancak orijinal mezar yeri bulunamamıştı.

2. Thutmose, MÖ 1493 ile1479 yılları arasında hüküm sürdüğü düşünülen Tutankamon'un atasıydı. Tutankamon'un mezarı 1922'de İngiliz arkeologlar tarafından bulundu.

2. Thutmose, Mısır'daki az sayıdaki kadın firavundan biri olan Kraliçe Hatşepsut'un kocası olarak biliniyor. Hatşepsut Mısır'ın en büyük firavunlarından biri olarak kabul ediliyor.

Dr. Litherland, mezarın "büyük merdiveninin ve büyük iniş koridorunun" ihtişama işaret ettiğini söyledi.

Sel enkazıyla tıkanan ve tavanları çöken bu yolu geçmelerinin çok uzun sürdüğünü kaydetti:

"Tepesinde sadece 40 cm'lik küçük bir açıklık bulunan 10 m'lik bir tünelden sürünerek geçtikten sonra mezar odasına ulaştık."

Orada mavi tavanı ve krallara ayrılmış dini bir metin olan Amduat'tan sahnelerin resmedildiği süslemeleri keşfettiler.

Dr. Litherland, bunun bir kral mezarı bulduklarının bir diğer önemli işareti olduğunu söyledi.

Ezilmiş gömü kalıntıları bulacaklarını düşünerek enkazı temizlemeye koyuldular.

Ancak Dr. Litherland, mezarın tamamen boş olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

"Soyulduğu için değil, kasıtlı olarak boşaltıldığı için" diye ekledi.

Daha sonra mezarın, "bir şelalenin altına inşa edildiğini", kralın gömülmesinden sadece birkaç yıl sonra sular altında kaldığını anladılar. Bu nedenle içindekiler antik çağlarda başka bir yere taşınmıştı.

Odadaki tonlarca kireç taşını eleyerek, üzerlerinde 2. Thutmose ve Hatşepsut'un isimlerinin yazılı olduğu kaymak taşından kavanoz parçaları buldular.

Dr. Litherland, kaymak taşı parçalarının muhtemelen "mezar taşınırken kırılmış olduğunu" söyledi.

"Neyse ki birkaç şeyi kırmışlardı çünkü bu şekilde mezarın kime ait olduğunu öğrendik" diye ekledi.

Kalıntılar, 2. Thutmose'un cenaze töreniyle ilişkili bulunan ilk nesneler olma özelliğinde.

Dr. Litherland, ekibinin ikinci mezarın nerede olduğuna dair kabaca bir fikri olduğunu ve hala hazinelerle birlikte sağlam olabileceğini söyledi.

Firavunun mezarının keşfi, Dr. Litherland'ın başında olduğu Yeni Krallık Araştırma Vakfı ve Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'ndan oluşan ortak ekibin 12 yılı aşkın çalışmasının bir sonucu.

Ekip daha önce Luksor'daki Theban dağının batı kesiminde 54 mezar kazısı yapmış ve ayrıca kraliyet ailesinden 30 kadınının kimliğini belirlemişti.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fathy, bununn Kral Tutankhamun'un mezar odasının 1922'deki keşfinden bu yana bulunan ilk kraliyet mezarı olduğunu söyledi.

Kaynak: BBC

Kültür Sanat, Tutankamon, Dünya, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mısır'da II. Thutmose'un Mezarına 100 Yıl Sonra Ulaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

12:47 Ramazan ayında 250 gr pide 20 liraya satılacak Ramazan ayında 250 gr pide 20 liraya satılacak
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
10:47 Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek yabancı hakem belli oldu Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek yabancı hakem belli oldu
10:46 Hamas, 4 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç’a teslim etti Hamas, 4 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç'a teslim etti
09:34 TÜSİAD Başkanı: Ticaret Bakanımız ile yurt dışına gideceğim, yasağı kaldıralım TÜSİAD Başkanı: Ticaret Bakanımız ile yurt dışına gideceğim, yasağı kaldıralım
16:48 Mehmet Yalçınkaya, şeflerin sert tavrının nedenini açıkladı: Restoranlar şefkat yuvası değil Mehmet Yalçınkaya, şeflerin sert tavrının nedenini açıkladı: Restoranlar şefkat yuvası değil
16:37 Paylaşımlar bomba Türkiye’ye gelen turist çift İstanbul’a hayran kaldı Paylaşımlar bomba! Türkiye'ye gelen turist çift İstanbul'a hayran kaldı
16:37 Çete üyeleriyle anlaşıp iş insanı sevgilisine silahlı saldırı düzenletti Çete üyeleriyle anlaşıp iş insanı sevgilisine silahlı saldırı düzenletti
16:22 TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı İfadeye götürüldü TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürüldü
16:19 Melis Sezen’in kar sevinci: Sette çocuklar gibi eğlendi Melis Sezen'in kar sevinci: Sette çocuklar gibi eğlendi
16:18 Okan Buruk’tan TFF’nin yabancı hakem kararı için olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan TFF'nin yabancı hakem kararı için olay yaratacak sözler
16:07 Mansur Yavaş’tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle
16:03 Türkiye, teknoloji devi ülkeye askeri mühimmatı satacak Türkiye, teknoloji devi ülkeye askeri mühimmatı satacak
15:55 Bahar dizisinde tepki çeken sahne: Rengin Evren’i öpünce izleyici çileden çıktı Bahar dizisinde tepki çeken sahne: Rengin Evren'i öpünce izleyici çileden çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 12:54:33. #1.11#
SON DAKİKA: Mısır'da II. Thutmose'un Mezarına 100 Yıl Sonra Ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.