Mısır'da psikolojik rahatsızlık nedeniyle caminin minaresine çıkarak intihar girişiminde bulunan genç, dövülerek engellendi - Son Dakika
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Mısır'da psikolojik rahatsızlık nedeniyle caminin minaresine çıkarak intihar girişiminde bulunan genç, dövülerek engellendi

20.06.2023 22:16

Mısır'da psikolojik rahatsızlık nedeniyle caminin minaresine çıkan bir genç, vinç yardımıyla minareye ulaşan itfaiye ekiplerinin ikna çalışmaları sırasında dövülerek intihar girişimi engellendi. Çevredekiler ise engellenen intihar girişimini alkışlayarak kutladı.

Mısır'da minareye çıkarak intihar girişiminde bulunan bir genç, dövülerek aşağı indirildi.

Mısır'ın güneyindeki el-Feyyum kentine bağlı Senhur köyünde 27 yaşındaki Muhammed İbrahim, yaşadığı psikolojik rahatsızlık nedeniyle caminin minaresine çıkarak intihara kalkıştı.

DÖVEREK DURDURDULAR

İbrahim'i vazgeçirmek için vinç yardımıyla minareye ulaşan itfaiye ekiplerinin ikna çalışmaları sırasında minareye çıkan 2 kişi, İbrahim'i döverek intihar girişimini engelledi. İbrahim, daha sonra minareden aşağı indirilirken, çevredekiler ise engellenen intihar girişimini alkışlayarak kutladı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Dünya Mısır'da psikolojik rahatsızlık nedeniyle caminin minaresine çıkarak intihar girişiminde bulunan genç, dövülerek engellendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mısır'da psikolojik rahatsızlık nedeniyle caminin minaresine çıkarak intihar girişiminde bulunan genç, dövülerek engellendi - Son Dakika
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