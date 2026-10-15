MSB, Prizren\'de özel gereksinimli Kosovalı Türk\'e akülü sandalye verildiğini duyurdu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kosova'nın Prizren şehrinde yaşayan özel gereksinimli bireye akülü tekerlekli sandalye teslim edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kosova'da gönüllere dokunmaya devam ediyoruz. Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığımız tarafından, Sivil Asker İş Birliği faaliyetleri kapsamında Prizren'de yaşayan 39 yaşındaki özel gereksinimli Kosovalı Türk kardeşimize akülü tekerlekli sandalye teslim edildi. Türk askeri, her zaman olduğu gibi bugün de Kosova halkının yanında olmaya, gönüllere dokunmaya ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.