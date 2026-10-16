MSCI, Türkiye'de bazı endeks değişikliklerini askıya aldı, 2027'de statü düşürülebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MSCI, Türkiye'de bazı endeks değişikliklerini askıya aldı, 2027'de statü düşürülebilir

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSCI, Türkiye\'de bazı endeks değişikliklerini askıya aldı, 2027\'de statü düşürülebilir
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSCI, Türkiye hisse senetlerine ilişkin bazı endeks değişikliklerini piyasa bütünlüğü ve fiili dolaşımdaki pay oranlarının güvenilirliği endişesiyle ikinci duyuruya kadar dondurdu. 2027 Haziran'a kadar ilerleme olmazsa Türkiye'nin statüsünün düşürülmesi değerlendirilecek.

(ANKARA) - Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, Türk şirketlerinin endekslere eklenmesi veya daha üst kategorilere taşınması dahil Türkiye'ye ilişkin bazı endeks güncellemelerini ikinci bir duyuruya kadar dondurdu. MSCI, kararın piyasa bütünlüğü ve fiili dolaşımdaki pay oranlarının güvenilirliğine yönelik endişeler nedeniyle alındığını ve ikinci bir duyuruya kadar yürürlükte kalacağını bildirdi.

Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, Türkiye hisse senetlerine ilişkin bazı endeks değişikliklerini dondurdu. MSCI, tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Türkiye hisse senetlerinin endeks incelemeleri veya şirket işlemlerinden kaynaklanan bazı değişikliklerinin "derhal ve ikinci bir duyuruya kadar" dondurulduğu belirtildi.

Kararın, kurumsal yatırımcıların bazı küçük halka açık şirketlerle yakın bağlantılı fonlar üzerinden "olası koordineli işlemler" yapıldığına ilişkin ciddi endişelerinin ardından alındığını belirtilen açıklamada, bu durumun fiili dolaşımdaki pay oranlarına ilişkin hesaplamaların güvenilirliğini ve piyasa bütünlüğünü zedeleyebileceği kaydedildi.

MSCI, Türkiye piyasasında "somut ve güvenilir ilerleme" görmek istediğini belirterek, bunun için gerçek hak sahipliğine ilişkin ayrıntılı ve zamanında açıklamalar yapılması, koordineli işlemlere karşı güçlü gözetim ve yaptırım uygulanması ve fiili dolaşım oranı yapısal olarak bozulmuş menkul kıymetlerin belirlenmesine yönelik şeffaf ve kurallara dayalı bir sistem oluşturulması gerektiğini bildirdi.

MSCI, Türk makamlarının bu değerlendirmelerin ardından bazı önlemler aldığını, ancak söz konusu adımların henüz başlangıç aşamasında olduğunu vurguladı. MSCI, "Kurumsal yatırımcıların koordineli işlemlere karşı güvenilir ve sürdürülebilir yaptırımlar ile Türkiye'deki menkul kıymetlerin fiili dolaşım oranının bağımsız olarak doğrulanmasına olanak sağlayacak açıklama standartlarını görmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kuruluş, alınan önlemlerin yatırımcıların beklediği yapısal iyileşmeleri sağlayıp sağlamadığının değerlendirilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç bulunduğunu bildirdi.

Dondurma kararı kapsamında MSCI, Türkiye endekslerinde yabancı yatırımcıların erişimine açık pay oranlarının artırılması, MSCI Turkey Investable Market Index'e yeni menkul kıymet eklenmesi ve şirketlerin daha yüksek büyüklük kategorilerine geçirilmesi gibi değişiklikleri uygulamayacak.

2027 YILININ HAZİRAN AYINA KADAR İLERLEME OLMAZSA STATÜ DÜŞÜRÜLEBİLİR

MSCI, Türkiye hisse senedi piyasasını düzenlemelerin ve yaptırım tedbirlerinin etkinliği açısından yakından izlemeye devam edeceğini bildirdi.

Kuruluş, 2027 yılının Haziran ayına kadar yeterli ilerleme görülmemesi halinde, Türkiye endekslerinin mevcut "Gelişmekte Olan Piyasa" (Emerging Market) statüsünden "Sınır Piyasası" (Frontier Market) veya "Bağımsız Piyasa" (Standalone Market) statüsüne düşürülmesine ilişkin bir istişare sürecinin başlatılmasının da aralarında bulunduğu ilave önlemleri değerlendireceğini açıkladı. Türkiye'nin statüsü, MSCI'nin 2027 Yıllık Piyasa Sınıflandırması kapsamında yeniden değerlendirilecek.

Kaynak: ANKA
EkonomiTürkiyeFinansDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balıkesir’de sağanak felaketi Köprü çöktü, ulaşım durduruldu Balıkesir'de sağanak felaketi! Köprü çöktü, ulaşım durduruldu
Eşref Saral’a silahlı saldırı Eşref Saral'a silahlı saldırı
52 vatandaşımızın katili Mihraç Ural, mahkeme salonuna böyle getirildi 52 vatandaşımızın katili Mihraç Ural, mahkeme salonuna böyle getirildi
Nihat Kahveci, 6-0’lık tarihi facia sonrası Fenerbahçeli yıldızı alkışladı: Helal olsun lan sana Nihat Kahveci, 6-0'lık tarihi facia sonrası Fenerbahçeli yıldızı alkışladı: Helal olsun lan sana
60’tan fazla ülkeye ihracat yapıyordu Türk şekerleme devi iflas etti 60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyordu! Türk şekerleme devi iflas etti
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama
09:40
Galatasaray’dan Richarlison bombası Tottenham ile pazarlık başladı
Galatasaray'dan Richarlison bombası! Tottenham ile pazarlık başladı
09:37
9.9’luk deprem uyarısı ülkeyi karıştırdı Gerçek 8 dakika sonra ortaya çıktı
9.9'luk deprem uyarısı ülkeyi karıştırdı! Gerçek 8 dakika sonra ortaya çıktı
09:12
Fahrettin Koca’dan Beşiktaş’ın zaferine olay yorum
Fahrettin Koca'dan Beşiktaş'ın zaferine olay yorum
08:37
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
08:27
Yollar ona yetmedi Elon Musk uçan Tesla’yı tanıttı
Yollar ona yetmedi! Elon Musk uçan Tesla'yı tanıttı
07:44
ABD’de ilkokula silahlı saldırı En az 5 kişi hayatını kaybetti
ABD’de ilkokula silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 10:03:23. #7.13#
SON DAKİKA: MSCI, Türkiye'de bazı endeks değişikliklerini askıya aldı, 2027'de statü düşürülebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei