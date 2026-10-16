MSCI, Türkiye\'de bazı endeks değişikliklerini askıya aldı, 2027\'de statü düşürülebilir

(ANKARA) - Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, Türk şirketlerinin endekslere eklenmesi veya daha üst kategorilere taşınması dahil Türkiye'ye ilişkin bazı endeks güncellemelerini ikinci bir duyuruya kadar dondurdu. MSCI, kararın piyasa bütünlüğü ve fiili dolaşımdaki pay oranlarının güvenilirliğine yönelik endişeler nedeniyle alındığını ve ikinci bir duyuruya kadar yürürlükte kalacağını bildirdi.

Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, Türkiye hisse senetlerine ilişkin bazı endeks değişikliklerini dondurdu. MSCI, tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Türkiye hisse senetlerinin endeks incelemeleri veya şirket işlemlerinden kaynaklanan bazı değişikliklerinin "derhal ve ikinci bir duyuruya kadar" dondurulduğu belirtildi.

Kararın, kurumsal yatırımcıların bazı küçük halka açık şirketlerle yakın bağlantılı fonlar üzerinden "olası koordineli işlemler" yapıldığına ilişkin ciddi endişelerinin ardından alındığını belirtilen açıklamada, bu durumun fiili dolaşımdaki pay oranlarına ilişkin hesaplamaların güvenilirliğini ve piyasa bütünlüğünü zedeleyebileceği kaydedildi.

MSCI, Türkiye piyasasında "somut ve güvenilir ilerleme" görmek istediğini belirterek, bunun için gerçek hak sahipliğine ilişkin ayrıntılı ve zamanında açıklamalar yapılması, koordineli işlemlere karşı güçlü gözetim ve yaptırım uygulanması ve fiili dolaşım oranı yapısal olarak bozulmuş menkul kıymetlerin belirlenmesine yönelik şeffaf ve kurallara dayalı bir sistem oluşturulması gerektiğini bildirdi.

MSCI, Türk makamlarının bu değerlendirmelerin ardından bazı önlemler aldığını, ancak söz konusu adımların henüz başlangıç aşamasında olduğunu vurguladı. MSCI, "Kurumsal yatırımcıların koordineli işlemlere karşı güvenilir ve sürdürülebilir yaptırımlar ile Türkiye'deki menkul kıymetlerin fiili dolaşım oranının bağımsız olarak doğrulanmasına olanak sağlayacak açıklama standartlarını görmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kuruluş, alınan önlemlerin yatırımcıların beklediği yapısal iyileşmeleri sağlayıp sağlamadığının değerlendirilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç bulunduğunu bildirdi.

Dondurma kararı kapsamında MSCI, Türkiye endekslerinde yabancı yatırımcıların erişimine açık pay oranlarının artırılması, MSCI Turkey Investable Market Index'e yeni menkul kıymet eklenmesi ve şirketlerin daha yüksek büyüklük kategorilerine geçirilmesi gibi değişiklikleri uygulamayacak.

2027 YILININ HAZİRAN AYINA KADAR İLERLEME OLMAZSA STATÜ DÜŞÜRÜLEBİLİR

MSCI, Türkiye hisse senedi piyasasını düzenlemelerin ve yaptırım tedbirlerinin etkinliği açısından yakından izlemeye devam edeceğini bildirdi.

Kuruluş, 2027 yılının Haziran ayına kadar yeterli ilerleme görülmemesi halinde, Türkiye endekslerinin mevcut "Gelişmekte Olan Piyasa" (Emerging Market) statüsünden "Sınır Piyasası" (Frontier Market) veya "Bağımsız Piyasa" (Standalone Market) statüsüne düşürülmesine ilişkin bir istişare sürecinin başlatılmasının da aralarında bulunduğu ilave önlemleri değerlendireceğini açıkladı. Türkiye'nin statüsü, MSCI'nin 2027 Yıllık Piyasa Sınıflandırması kapsamında yeniden değerlendirilecek.