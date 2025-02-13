Münih'te Aracın Kalabalığa Dalması: 28 Yaralı - Son Dakika
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Dünya

Münih'te Aracın Kalabalığa Dalması: 28 Yaralı

Münih'te bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu en az 28 kişi yaralandı. Saldırı kınandı.

13.02.2025 17:41
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(MÜNİH) - Almanya'nın Münih kentinde bir aracın kalabalığın arasına dalmasının ardından polis, ikisi ağır en az 28 kişinin yaralandığını bildirdi. Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıyı "anlamsız bir şiddet eylemi" olarak nitelendirdi.

Almanya'nın güneyindeki Münih kentinde bir aracın Verdi İşçi Sendikası'nın düzenlediği bir eylemle bağlantılı bir gösteriye katılan insanların arasına dalmasının yansımaları sürüyor. Polis, ikisi ağır en az 28 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yeşiller Partisi'nden Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, olayın "anlamsız bir şiddet eylemi" olduğunu belirtti. Saldırıyı kınayan Habeck, polise teşekkür etti ve "Bu saldırının arka planının hızla aydınlatılması önemli" dedi.

Münih'in bağlı bulunduğu Bavyera Eyaleti'nin Başbakanı Markus Söder, gazetecilere olayla ilgili "Muhtemelen bir saldırı" açıklamasını yaptı.

"Münih Güvenlik Konferansı ile ilgisi yok"

Saldırının yarın ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski gibi üst düzey katılımcıları ağırlaması beklenen Münih Güvenlik Konferansı'ndan bir gün önce gerçekleşmesi dikkati çekmişti. Ancak güvenlik yetkilileri, bu saldırının Münih Güvenlik Konferansı ile bilinen bir bağlantısının olmadığı belirtiyor.

Saldırganın 24 yaşında bir Afgan sığınmacı olduğu ve kimliğinin tespit edildiği  açıklandı. Bavyera yetkilileri, olay yerinde tutuklanan saldırganın daha önce uyuşturucu ve hırsızlık olaylarına karıştığı gerekçesiyle yerel polis tarafından tanındığı ifade edildi.

Saldırı seçimlere 10 gün kala gerçekleşti

Saldırı aynı zamanda Almanya'da gelecek hafta gerçekleşecek federal seçimlerden 10 gün önce meydana geldi.

Mülteci karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Lideri Alice Weidel, saldırı hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ülkenin göç ve sığınma politikasında değişim çağrısında bulunarak "Bu hep böyle mi devam edecek" diye sordu. Ülkede federal seçimler yaklaşırken, AfD anketlerde yüzde 21 civarında görünen oy oranı ile ikinci parti konumunda.

Olay yerinde gazetecilerle konuşan Hristiyan Birlik Partileri üyesi ve Bavyera Başbakaı Söder, "Saldırı, Almanya'da bir şeylerin değişmesi gerektiğini ve hızlıca değişmesi gerektiğini gösteriyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Politika, Güvenlik, Almanya, 3-sayfa, Dünya, Münih, Son Dakika

Son Dakika Dünya Münih'te Aracın Kalabalığa Dalması: 28 Yaralı - Son Dakika

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