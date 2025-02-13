Münih\'te Kalabalığa Araçla Giriş: 28 Yaralı

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MÜNİH polisi, bir aracın kalabalığa girdiği olayda yaralı sayısının 28'e yükseldiğini açıkladı.

Polisten yapılan açıklamada, "Şüpheli 24 yaşında Afgan uyruklu bir erkek. İlk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı, bazılarının durumu ağır" denildi. Polis ayrıca bölgede çok sayıda acil müdahale ekibinin de hazır olduğunu ifade etti.