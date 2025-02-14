Münih'te Ukrayna Savaşı Müzakereleri

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(ANKARA) - ABD Başkan Donald Trump, ABD, Rusya ve Ukrayna yetkililerinin Münih'te bugün düzenlenecek güvenlik konferansında, Ukrayna'daki savaşı nasıl sona erdireceklerini görüşmek üzere bir araya geleceğini açıkladı. AB ülkelerinin ve Ukrayna'nın Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesine verdiği tepki üzerine Trump, Ukrayna'nın da müzakere sürecinde yer alacağını teyit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna savaşına yönelik müzakerelerin de yürütüleceği Münih Güvenlik Konferansı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya, bizimle orada olacak, Ukrayna da davet edildi, bu arada hangi ülkeden kimlerin orada olacağını tam olarak bilmiyorum ama Rusya'dan, Ukrayna'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden üst düzey insanlar olacak" dedi.

Rusya, Almanya'daki konferansa resmi olarak katılacağına ilişkin bir bilgi bulunmamasına rağmen, Trump'un açıklamasına ilişkin yorumda bulunmadı.

Ukraynalı bir yetkili, Münih'te Rusya ile görüşmeyi beklemediklerini söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Münih'te bir araya gelmesi bekleniyor.