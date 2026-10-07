Müslüman iki komşu ülke birbirine girdi: Sabrımızı zorlamayın

Afganistan Sınırlar, Kabileler ve Aşiret İşleri Bakanı Nurullah Nuri, Pakistan'ın Afganistan topraklarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılara sert tepki göstererek, İslamabad yönetimini uyardı.

"İSLAMİ VE ULUSLARARASI İLKELER İHLAL EDİLDİ"

Gazni vilayetinde düzenlenen üst düzey bir toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Nurullah Nuri, Pakistan'ın bölgedeki askeri eylemlerinin iyi komşuluk ilişkilerine, İslami ilkelere ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğunu savundu. Ülkesinin toprak bütünlüğünü savunma gücüne vurgu yapan Nuri, Afganistan'ın kendi egemenliğini her koşulda koruyabilecek askeri kapasiteye sahip olduğunun altını çizdi.

"GEÇMİŞ DEVRİMLERİN DENEYİMLERİNDEN DERS ÇIKARIN"

İslamabad yönetimine yönelik eleştirilerinin dozunu artıran ve Afgan halkının geri adım atmayacağını belirten Nuri, uyarılarını şu sözlerle dile getirdi:

"Afganların sabır ve hoşgörüsünü istismar etmeye çalışmayın. Pakistan'ın askeri ve istihbarat kurumları geçmiş devrimlerin deneyimlerinden ders çıkarmalı."