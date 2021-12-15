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Müşteriden 4 bin dolar bahşiş alan garson işinden oldu - Son Dakika

Müşteriden 4 bin dolar bahşiş alan garson işinden oldu

15.12.2021 09:57

ABD'nin Arkansas eyaletindeki bir restoranda çalışan Ryan Brandt isimli kadın, restoranda düzenlenen partide gösterdiği çalışkanlığından sonra müşterilerden 4 bin dolar bahşiş aldı. Ancak patronlar, bahşiş nedeniyle kadının işine son verdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arkansas eyaletindeki bir restoranda çalışan Ryan Brandt isimli kadın, işine gösterdiği özveri nedeniyle çevresi tarafından takdir ediliyordu. Ryan Brandt son olarak, çalıştığı restoranda düzenlenen 40 kişilik gece partisinde garson olarak görev yaptı.

Müşteriden 4 bin dolar bahşiş alan garsonu işten kovdular

İLGİSİ ÇOK BEĞENİLDİ

40 kişilik davetli grubu, gece boyunca kendileriyle yakından ilgilenen Ryan Brandt'a teşekkürlerini ilettikten sonra masaya çağırdı ve alkışladıktan sonra 4 bin dolar bahşiş bıraktı. Ancak bu bahşiş, genç kadının işinin de sonunu getirdi.

Müşteriden 4 bin dolar bahşiş alan garsonu işten kovdular

PATRON TELEFONLA ARAYIP KOVDU

Genç kadına 4 bin dolar bahşiş bırakıldığını diğer çalışanlardan öğrenen patron Ryan Brandt'a telefon açarak işten çıkarıldığını söyledi. Aldığı haberle yıkılan Brandt, katıldığı televizyon programında, "3,5 yıldır orada çalışıyordum ve bu gerçekten kırıcıydı. O gece yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum" dedi. Olayın ardından dünyanın her yerinden garson Ryan Brandt'a yönelik destek mesajları gelmeye başladı.

Müşteriden 4 bin dolar bahşiş alan garson işinden oldu

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Son Dakika Dünya Müşteriden 4 bin dolar bahşiş alan garson işinden oldu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Müşteriden 4 bin dolar bahşiş alan garson işinden oldu - Son Dakika
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