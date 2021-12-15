Müşteriden 4 bin dolar bahşiş alan garson işinden oldu

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Arkansas eyaletindeki bir restoranda çalışan Ryan Brandt isimli kadın, işine gösterdiği özveri nedeniyle çevresi tarafından takdir ediliyordu. Ryan Brandt son olarak, çalıştığı restoranda düzenlenen 40 kişilik gece partisinde garson olarak görev yaptı.

İLGİSİ ÇOK BEĞENİLDİ

40 kişilik davetli grubu, gece boyunca kendileriyle yakından ilgilenen Ryan Brandt'a teşekkürlerini ilettikten sonra masaya çağırdı ve alkışladıktan sonra 4 bin dolar bahşiş bıraktı. Ancak bu bahşiş, genç kadının işinin de sonunu getirdi.

PATRON TELEFONLA ARAYIP KOVDU

Genç kadına 4 bin dolar bahşiş bırakıldığını diğer çalışanlardan öğrenen patron Ryan Brandt'a telefon açarak işten çıkarıldığını söyledi. Aldığı haberle yıkılan Brandt, katıldığı televizyon programında, "3,5 yıldır orada çalışıyordum ve bu gerçekten kırıcıydı. O gece yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum" dedi. Olayın ardından dünyanın her yerinden garson Ryan Brandt'a yönelik destek mesajları gelmeye başladı.