Myanmar'da 7,9 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Myanmar'da 7,9 Büyüklüğünde Deprem

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Myanmar'da meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki deprem, Tayland'da bir gökdelenin yıkılmasına yol açtı.

28.03.2025 11:54
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(ANKARA) - Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), Myanmar'da 7,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Uzak Doğu ülkelerinde de hissedilen depremin ardından Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir gökdelenin yerle bir olduğu belirtildi. Depremin etkilerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

CENC'ye göre, Pekin saatiyle 14.20'de Myanmar'da 7,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün 21.85 derece kuzey enlemi ve 95.95 derece doğu boylamında tespit edildiği ve 30 km derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremle ilgili herhangi bir can kaybı veya hasar henüz raporlanmadı.

Çin devlet haber ajansının bildirdiğine göre, depremin sarsıntıları, Tayland'ın güneyinde de hissedildi. Bangkok'ta deprem nedeniyle bir gökdelenin yerle bir olduğu bildirildi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaşayanlar, binaların sallanmasıyla birlikte panik içinde sokaklara çıktı. Bangkok bölgesinde, çoğu yüksek katlı apartmanlarda yaşayan 17 milyondan fazla insana bulunuyor.

Depremin, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde ve Hindistan'da da hissedildiği bildirildi.

Çin'in başkenti Pekin dün 4,5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin merkez üssü, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na (USGS) göre,  Pekin'in yakındaki liman kenti Tianjin'in bir banliyösünde 10 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremde herhangi bir can veya mal kaybının olmadığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Myanmar'da 7,9 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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