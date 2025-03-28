Myanmar\'da İki Büyüklü Deprem

Myanmar'ın başkenti Nepido'ya yaklaşık 100 kilometre mesafede art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Yerel saatle 13.30 sularında meydana gelen deprem Tayland ve Çin'de de hissedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerde şu ana kadar can ve mal kaybı açıklanmadı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta alarm sistemleri devreye girdi, vatandaşlar apartman ve otellerden merdivenlerle tahliye edilerek sokaklara çıktı.

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