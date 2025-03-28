Myanmar'da İki Şiddetli Deprem: 140 Ölü

(ANKARA) - Güneydoğu Asya'yı sarsan Myanmar merkezli 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki iki depremde, Myanmar'da 140'tan fazla kişinin öldüğü, 732 kişinin yaralandığı bildirildi.

Myanmar devlet haber ajansına göre, 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde 140'tan fazla kişi hayatını kaybederken, 732 kişi yaralandı, geniy bir alanda binalar yıkıldı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta en az üç kişinin ölümü raporlanırken; inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu onlarca kişinin de mahsur kaldığı belirtildi. ABD merkezli Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), ilk sarsıntının bugün saat 12: 50'de Sagaing şehrinin 16 km kuzeybatısında ve 10 km derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Yıkımın büyük bir kısmının, Myanmar'ın Mandalay kentinde meydana geldiği belirtildi. Kent sakinleri ve yerel medya, merkez üssü Mandalay'a yaklaşık 17 km uzaklıktaki depremde, binalar, köprüler ve yolların harap olduğunu söyledi.

Myanmar'da iktidardaki ordu altı bölge ve eyalette olağanüstü hal ilan etti. Yapılan açıklamada, "Devlet, durum hakkında hızlı bir şekilde soruşturma yapacak ve insani yardım sağlamanın yanı sıra kurtarma operasyonları yürütecek" denildi.

Yetkililer, Tayland'da da "olağanüstü hal" ilan edildiğini bildirdi.