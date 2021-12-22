Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 100'e yakın kişi kayıp

Burma adıyla da bilinen Myanmar'daki bir yeşim taşı madeninde meydana gelen heyelanda 100 civarında kişiden haber alınamıyor. Şu ana kadar bir kişinin öldüğü doğrulandı.

Kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, toprak altında kalanların çoğunun yasadışı şekilde çalıştırılan maden Heyelan Çarşamba yerel saatle sabaha karşı kuzeydeki Kachin eyaletinin Hpakant bölgesinde yaşandı.

Myanmar dünyada en çok yeşim taşı çıkarılan ülke, fakat madenlerinde çok sayıda kaza yaşanıyor.

Toprak kaymasına, kamyonlarla açık maden kuyularına dökülen molozların taşmasının sebep olduğu düşünülüyor.

Moloz yığınları, ağaçsızlaştırılmış bu tür alanlarda büyük tepeler oluşturuyor ve bu madenlerde çalışanların çok tehlikeli koşullarda çalışmaya zorlandığı bu alanlarda büyük bir güvenlik tehdidi oluşturuyor.

Hpakant ve yakındaki Lone Khin kasabalarından yaklaşık 200 kişinin oluşturduğu arama-kurtarma ekipleri yakındaki bir gölü de küçük teknelerle tarıyor.

Kurtarma ekibinden Ko Nyi "Şu ana kadar 25 yaralıyı hastaneye gönderdik ve bir ölü bulduk" dedi ve 100 kadar kişinin kayıp olabileceğini doğruladı.

Madencilik yasaklanmıştı

Aslında Hpakant'ta yeşim taşı madenciliği yasak; fakat işsizlik, iş imkanlarının çok sınırlı olması ve Covid-19 salgını ile yoksulluğun daha da derinleşmesi nedeniyle yerel halk genellikle bu tür kuralları dikkate almıyor.

Ayrıca bu yılın Şubat ayında yapılan askeri darbeden bu yana da madencilik faaliyetleri daha hızlı arttı ve maden alanlarında sık sık mayın da döşenmiş olabiliyor.

Bundan birkaç gün önce en az 10 maden işçisi yine Hpakant bölgesindeki bir yeşim taşı madeninde göçük altında kayboldu.

2020 yılında Hpakant'ta meydana gelen tarihinin en kötü kazalarından birinde molozların bir göle doğru çökmesiyle çoğu göçmen 160'tan fazla işiçi yaşamını yitirdi.

2018 yılında yeşim madenciliğini düzenleyen yeni bir yasa geçirildi; ama birçok muhalif, hükümetin çok sınırlı denetleme yaptığını ve müfettişlerin yasa dışı faaliyetleri durdurma konusunda çok az yetkisi olduğunu söylüyor.

Bu konuda kampanya yürüten gruplar yeşim ticaretini kontrol eden orduyu, uyuşturucu kaçakçılarını, silahlı isyancı grupları ve Çin sermayesini, bu kıymetli taşın daha güvenli ve sürdürülebilir yöntemlerle çıkarılmasını engellemekle suçluyor.

Myanmar'ın yeşim ticareti hacminin yılda 30 milyar doları aştığı bildiriliyor ve Hpakant dünyanın en büyük yeşim taşı yataklarına sahip.