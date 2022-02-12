Üye Girişi
NASA'nın Webb Teleskobu 'selfie' gönderdi - Son Dakika

NASA'nın Webb Teleskobu 'selfie' gönderdi

12.02.2022 12:19
NASA'nın Webb Teleskobu 'selfie' gönderdi

NASA'nın Aralık 2021 tarihinde uzaya gönderdiği, en güçlü ve en büyük teleskobu olarak bilinen James Webb Teleskobu, 'selfie' gönderdi.

NASA'nın Aralık 2021 tarihinde uzaya gönderdiği, en güçlü ve en büyük teleskobu olarak bilinen James Webb Teleskobu, 'selfie' gönderdi. Telekobun ilk yıldız ışını yakaladığı ifade edildi.

25 Ocak'ta hedefine ulaşan ve açılma işlemi tamamlanan Webb Teleskobu, özel lensini kullanarak birincil aynanın 'içe dönük' görüntüsünü yakalayarak 'selfie' çekti. Webb'in selfie'siyle ilgili açıklama yapan NASA, "Gördüğünüz şey, mühendislik hedefi olan parlak bir yıldızı gözlemleyen Webb'in gerçek birincil aynasıdır. Tüm ayna bölümleri yıldız ışığını görüyor, ancak parlak bölüm parlak çünkü NIRCam'ın (yakın kızılötesi kamera) görüş açısına göre bölüm doğrudan yıldızla hizalı" dedi.

WEBB TELESKOBU

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ESA ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) arasındaki uluslararası bir ortaklık olan teleskobun, evrenle ilgili soruları yanıtlamak ve astronominin tüm alanlarında çığır açan keşifler yapmak için tasarlandığı ifade edildi. NASA'dan paylaşılan bilgiler göre, teleskop adını NASA ikinci yöneticisi olan ve Apollo'ya öncülük etmesiyle tanınan James E. Webb'den alıyor.


NASA'nın Webb Teleskobu 'selfie' gönderdi
NASA'nın Webb Teleskobu 'selfie' gönderdi
YORUMLAR
500

James Webb, Aralık, selfie, NASA, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya NASA'nın Webb Teleskobu 'selfie' gönderdi - Son Dakika Dünya


Son Dakika Haberleri
12:19 Annesini öldüren, kardeşini yaralayan gençten akıl almaz savunma: İçimdeki şeytan çıktı
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan "İstanbul" göndermesi: Malını çalmışım gibi bakıyor
12:15 Türkiye Barolar Birliği'nden elektrik zamlarına dava
12:12 Ukrayna'nın mı, Rusya'nın mı askeri gücü büyük? İşte son durum
12:07 Kendi kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyen vücut geliştirmeci: Sık sık kendi kayıtlarımı izliyorum
12:04 Koltukta ortaya çıkan yılan, uçağa acil iniş yaptırdı
11:56 Hasan Can Kaya, Caner Cindoruk'un sevgilisini ifşa etti: Arkada öpüşüyordunuz
11:26 Kedi türleri hakkında ilginç bilgi! Savaşta tırnaklarını kılıç gibi kullanıp, rakibi bertaraf ediyorlar
11:24 Kıvanç Tatlıtuğ, mutfaktaki yeteneklerini gözler önüne serdi! Yaptığı soğanlı menemen ile de tartışmalara cevap verdi
11:17 Kritik toplantıda gündem elektrik faturaları! İndirimler için masaya üç formül yatırıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 12:26:34. #1.12#
SON DAKİKA: NASA'nın Webb Teleskobu 'selfie' gönderdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement