NASA Perseverance Mars'tan 8'inci kaya örneğini topladı - Son Dakika
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NASA Perseverance Mars'tan 8'inci kaya örneğini topladı

16.03.2022 09:59
NASA Perseverance Mars'tan 8'inci kaya örneğini topladı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Mars gezeni görevine devam eden uzay aracı Perseverance, gezegenden 8'inci kaya çekirdeği örneğini dün topladı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Mars gezeni görevine devam eden uzay aracı Perseverance, gezegenden 8'inci kaya çekirdeği örneğini dün topladı.

Mars Keşif Programı kapsamında Mars gezegeninde bulunan Perseverance uzay aracı, gezegenden 8'inci kaya çekirdeği örneğini dün topladı. Uzay aracının Mars'taki antik kuru nehir deltasına ilerleyeceği ve antik nehir deltasından başka örnekler alacağı belirtildi.


NASA Perseverance Mars'tan 8'inci kaya örneğini topladı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya NASA Perseverance Mars'tan 8'inci kaya örneğini topladı - Son Dakika


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