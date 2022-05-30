Nepal'de içinde 22 kişi varken kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı: 14 kişinin cesedi bulundu, 8 kişi aranıyor - Son Dakika
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Nepal'de içinde 22 kişi varken kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı: 14 kişinin cesedi bulundu, 8 kişi aranıyor

30.05.2022 10:17

Nepal'de içinde 22 kişinin bulunduğu uçağın kaybolmasının ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında uçağın enkazı bulundu. Enkazda 14 kişinin cansız bedenine ulaşılırken kayıp 8 kişiyi bulmak için arama çalışmaları sürüyor.

Nepal'de dün Tara Air'e ait bir uçağın havalanmasından kısa bir süre sonra kule ile irtibatının kesilmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında uçağın enkazına ve 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Nepal Ordu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, içinde 22 kişinin bulunduğu uçağın Nepal'in kuzeyindeki Mustang bölgesine düştüğü belirtildi.

Nepal'de kaybolan uçağın enkazı bulundu

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kötü hava koşulları nedeniyle dün ara verilen arama kurtarma çalışmalarının bugün yeniden başlamasının ardından Tribhuvan Uluslararası Havalimanı Sözcüsü Tek Raj Sitaula, "Diğer kişiler için arama çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı. Kaza sonrası hayatta kalan kişilerin olup olmadığı bilinmiyor.

Nepal'de kaybolan uçağın enkazı bulundu

DÜN KAYBOLDU

Nepal'in turist kenti Pokhara'dan ülkenin batısındaki Jomsom kasabasına giden uçağın kaybolduğu açıklanmıştı. Uçaktaki 22 kişiden 4'ünün Hindistan, 2'sinin Alman ve 16'sının Nepal vatandaşı olduğu duyurulmuştu.

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Nepal'de içinde 22 kişi varken kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı: 14 kişinin cesedi bulundu, 8 kişi aranıyor - Son Dakika
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