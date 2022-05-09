Nepal, yerel seçimler öncesi sınır kapılarını kapatıyor - Son Dakika

Nepal hükümeti, 13 Mayıs'taki yerel seçimler öncesi sınırların kapatılmasına karar verdi.
ANI News'in haberine göre, Nepal Seçim Komisyonu 13 Mayıs'ta düzenlenecek yerel seçimlerden 72 saat önce hükümete sınırların kapatılması tavsiyesinde bulundu.
Komşu ülkelere geçiş noktası olan ilçelerde acil durumlar dışında sınırdaki geçişler durduruldu.Ayrıca seçim günü arama kurtarma uçuşları dışında tüm iç hat uçuşları da askıya alındı.
Kaynak: AA
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