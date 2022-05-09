Nepal, yerel seçimler öncesi sınır kapılarını kapatıyor - Son Dakika

Nepal hükümeti, 13 Mayıs'taki yerel seçimler öncesi sınırların kapatılmasına karar verdi.



ANI News'in haberine göre, Nepal Seçim Komisyonu 13 Mayıs'ta düzenlenecek yerel seçimlerden 72 saat önce hükümete sınırların kapatılması tavsiyesinde bulundu.

ÇİN VE HİNDİSTAN SINIRLARI YARIN KAPANIYOR

Nepal İçişleri Bakanı Sözcüsü Phanindra Mani Pokharel, komisyonun tavsiyesi doğrultusunda Nepal'in Çin ve Hindistan sınırlarının 10 Mayıs gecesinden itibaren giriş çıkışa kapatılacağını bildirdi.

Komşu ülkelere geçiş noktası olan ilçelerde acil durumlar dışında sınırdaki geçişler durduruldu.

Ayrıca seçim günü arama kurtarma uçuşları dışında tüm iç hat uçuşları da askıya alındı.