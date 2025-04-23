İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, yargıdan Şin-Bet Direktörüne görevini bırakmayı planladığı tarihi açıklama emri vermesini istedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Yüksek Mahkeme'den, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'a görevi bırakmayı planladığı tarihi açıklaması talimatı vermesini istediği kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › Netanyahu'dan Şin-Bet Direktörüne Görev Talimatı - Son Dakika
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