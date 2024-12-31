Prostat ameliyatı olan Netanyahu\'yu hasta yatağından kaldıran olay

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Prostat ameliyatı olan Netanyahu, koalisyon ortağının vergi tasarısına karşı çıkması nedeniyle hastane yatağından Meclis'e geldi.

KOALİSYON ORTAĞI İLE KRİZ!

Netanyahu ile koalisyon ortağı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Koalisyon ortağı Ben-Gvir ve partisi Otzma Yahudit (Yahudi Gücü) milletvekilleri, Netanyahu hükümetinin geçirmek istediği vergi tasarısına karşı oy kullanacağını duyurdu.

PROSTAT AMELİYATININ ÜZERİNDEN 2 GÜN GEÇMEDİ

Bu duyurunun ardından Netanyahu, prostat ameliyatının olmasının üzerinden 2 gün geçmeden kaldığı Batı Kudüs'teki hastaneden Meclis'e geldi.

Netanyahu, doktorlarının hastaneden ayrılmaması yönündeki tavsiyesine rağmen Meclis'teki oylamaya katıldı.

Vergi tasarısı, Ben-Gvir ve partisinin bazı milletvekillerinin karşı oy kullanmasına rağmen 59-58 oyla kabul edildi.

NETANYAHU, BEN-GVİR'İ HEDEF ALDI

Tasarının kabul edilmesinin ardından Netanyahu sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Netanyahu, tasarıya karşı çıkan koalisyon ortağı Ben-Gvir'i hedef aldı.

Lideri olduğu sağcı koalisyonu sarsmanın ve hükümeti devrilme riskiyle karşı karşıya bırakmanın "büyük bir sorumsuzluk ve çılgınlık olacağını" savunan Netanyahu, "Bakan Ben-Gvir de dahil olmak üzere koalisyonun tüm üyelerinin, İsrail tarihinin kritik bir anında koalisyonu sarsmayı ve sağcı bir hükümetin varlığını tehlikeye atmayı bırakmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.