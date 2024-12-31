Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay - Son Dakika
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Dünya

Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay

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Prostat ameliyatı sonrası doktorlarının itirazlarına rağmen Meclis'e gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, koalisyon ortağı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in vergi tasarısına karşı çıkmasına tepki gösterdi.

31.12.2024 20:22  Güncelleme: 20:37
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Prostat ameliyatı olan Netanyahu, koalisyon ortağının vergi tasarısına karşı çıkması nedeniyle hastane yatağından Meclis'e geldi.

KOALİSYON ORTAĞI İLE KRİZ!

Netanyahu ile koalisyon ortağı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Koalisyon ortağı Ben-Gvir ve partisi Otzma Yahudit (Yahudi Gücü) milletvekilleri, Netanyahu hükümetinin geçirmek istediği vergi tasarısına karşı oy kullanacağını duyurdu.

PROSTAT AMELİYATININ ÜZERİNDEN 2 GÜN GEÇMEDİ

Bu duyurunun ardından Netanyahu, prostat ameliyatının olmasının üzerinden 2 gün geçmeden kaldığı Batı Kudüs'teki hastaneden Meclis'e geldi.

Netanyahu, doktorlarının hastaneden ayrılmaması yönündeki tavsiyesine rağmen Meclis'teki oylamaya katıldı.

Vergi tasarısı, Ben-Gvir ve partisinin bazı milletvekillerinin karşı oy kullanmasına rağmen 59-58 oyla kabul edildi.

NETANYAHU, BEN-GVİR'İ HEDEF ALDI

Tasarının kabul edilmesinin ardından Netanyahu sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Netanyahu, tasarıya karşı çıkan koalisyon ortağı Ben-Gvir'i hedef aldı.

Lideri olduğu sağcı koalisyonu sarsmanın ve hükümeti devrilme riskiyle karşı karşıya bırakmanın "büyük bir sorumsuzluk ve çılgınlık olacağını" savunan Netanyahu, "Bakan Ben-Gvir de dahil olmak üzere koalisyonun tüm üyelerinin, İsrail tarihinin kritik bir anında koalisyonu sarsmayı ve sağcı bir hükümetin varlığını tehlikeye atmayı bırakmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Prostat ameliyatı olan Netanyahu\'yu hasta yatağından kaldıran olay
Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, Politika, İsrail, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Murat Çevre:
    Güzel bir haber bekliyoruz geberdi gibi mesela 117 4 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    ATAN ŞARON GİBİ OLASIN İNŞALLAH.. ÖLMEK İSTEYESİN ÖLEMEYESİN !!!!!!!! 94 4 Yanıtla
  • Yuksel Kalinci:
    Kalkmasaydı insanlık namına daha iyi olurdu! 58 4 Yanıtla
  • Aslı A:
    2024 son gününde de iyi bir haber gelmedi inşallah 2025 ilk haftasında gelir ölmedi sürünüyor diye 39 3 Yanıtla
  • İsmail Sel:
    eli cehennem 25 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Atın ölümü arpadan olsun 16 3 Yanıtla
  • Tarık:
    geberdiğini söylüyorlar. 13 3 Yanıtla
  • ismail:
    bokun bağırsaklarında kurusun tuvalete çıkmak icin inim inim inle 6 0 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    belki mesliste ölmek istiyordur. 3 0 Yanıtla
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