Netanyahu Hastaneden Taburcu Oldu

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçirdiği ameliyatın ardından hastaneden taburcu oldu.
Hadassah Ein Kerem Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun 29 Aralık'ta geçirdiği prostat ameliyatının ardından dün taburcu edildiği belirtildi. Açıklamada, "Önümüzde iyileşme süreci var" ifadeleri kullanıldı.
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