Netanyahu, Macron\'dan UCM Kararını Uygulamamasını İstedi

İSRAİL Başbakanı Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan UCM kararını uygulamamasını istedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında çıkardığı tutuklama emrini Paris hükümetinin uygulamaması için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Netanyahu, Macron'dan Fransa'nın UCM'nin ilgili kararını uygulamamasını istedi. Macron ise Netanyahu'ya, Fransa'nın uluslararası hukuku uygulayacağını belirterek, hakimin, devlet başkanlarına dokunulmazlık tanıyabileceğini aktardı.
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