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Netanyahu: Savaş daha uzun aylar boyunca devam edecek - Son Dakika
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Netanyahu: Savaş daha uzun aylar boyunca devam edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaşın devam ettiğini ve daha fazla zaman gerektirdiğini belirtti. Hamas'ın ortadan kaldırılması ve rehinelerin serbest bırakılması hedefine ulaşılana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Netanyahu: Savaş daha uzun aylar boyunca devam edecek
31.12.2023 - 11:21,
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün gece düzenlediği basın toplantısında savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. Netanyahu, "Savaş devam ediyor. Tüm cephelerde savaşıyoruz. Büyük başarılar elde ettik ama aynı zamanda acı bir bedel ödedik. Zafere ulaşmak daha fazla zaman gerektiriyor. Savaş daha uzun aylar boyunca devam edecek" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, yaptığı açıklamada, "Savaş devam ediyor. Tüm cephelerde savaşıyoruz. Büyük başarılar elde ettik ama aynı zamanda acı bir bedel ödedik. Zafere ulaşmak daha fazla zaman gerektiriyor. Savaş daha uzun aylar boyunca devam edecek. Benim politikam nettir. Başta Hamas'ın ortadan kaldırılması ve tüm rehinelerimizin serbest bırakılması olmak üzere savaşın hedeflerine ulaşılana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Rehinelerimizi evlerine geri getirme çabalarımızdan bir an bile geri adım atmayacağız. Başbakan olarak, bu hedeflere ulaşmadan önce savaşı durdurmayı amaçlayan uluslararası baskıyı reddettim" dedi.

Kaynak: DHA
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