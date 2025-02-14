Netanyahu ve Rubio 16 Şubat\'ta Görüşecek

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İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 16 Şubat'ta bir araya geleceği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 16 Şubat'ta bir araya geleceği duyuruldu. Netanyahu-Rubio görüşmesinin Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde yapılacağı kaydedildi.