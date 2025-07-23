Netanyahu'ya suikast girişimi - Son Dakika
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Dünya

Netanyahu'ya suikast girişimi

Netanyahu\'ya suikast girişimi
23.07.2025 16:12
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İsrail istihbarat servisi Şin Bet, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya el yapımı patlayıcıyla suikast hazırlığında olduğu iddia edilen bir kadının tutuklandığını açıkladı. Şüpheli, devlet kurumlarına giriş ve Netanyahu'ya yaklaşma yasağıyla serbest bırakıldı.

İsrail'in iç istihbarat servisi Şin Bet, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik suikast hazırlığında olduğu şüphesiyle bir kadının tutuklandığını duyurdu. Açıklamaya göre, şüpheli şahıs, Netanyahu'ya el yapımı patlayıcıyla saldırı planı yaparken yakalandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Şüpheli hakkında "suç işlemek için komplo kurmak" ve "terör eylemi planlamak" suçlamalarıyla iddianame hazırlanacağı bildirildi. İsrail'in önde gelen yayın organlarından KAN'ın haberine göre ise söz konusu kişi yaklaşık iki hafta önce gözaltına alındı. İlk sorguların ardından şüpheli, devlet kurumlarına giriş yasağı ve Netanyahu'ya yaklaşmama koşuluyla serbest bırakıldı.

3 GÜN İSTİRAHAT VERDİLER

Suikast girişimi iddialarının gölgesinde, Netanyahu'nun sağlık durumu da gündemde. Pazar günü bozuk gıda tüketmesi sonucu bağırsak iltihabı geçirdiği açıklanan Başbakan, Kudüs'teki Hadassah Hastanesi doktorlarından Prof. Alon Hershko tarafından evinde muayene edildi. Durumu iyiye giden Netanyahu'nun, sıvı kaybı (dehidratasyon) nedeniyle intravenöz tedavi gördüğü ve doktorların tavsiyesiyle 3 gün istirahat edeceği belirtildi.

"SANA İHTİYACIMIZ VAR" MESAJI

Netanyahu'nun rahatsızlığı sonrası İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail halkı ve güvenliği için gösterdiğin cesareti sürdürmen için sana ihtiyacımız var" sözleriyle Başbakan'a destek verdi.

GAZZE'DE DURUM VAHİM

Öte yandan mart ayında İsrail'in Gazze'ye tüm tedariki kesmesinden bu yana bölgede gıda stokları tükendi. Gazze'ye giren tüm tedariklerin kontrolünü elinde tutan İsrail, gıda kıtlığı konusunda sorumluluğu reddediyor. İsrail, Gazze'yi bombalamaya devam ederken, 109 yardım kuruluşu İsrail'e karşı harekete geçme çağrısında bulunarak, "kitlesel açlığın yayıldığı" uyarısında bulundu.

HER YARDIM KUYRUĞU KURŞUN RİSKİ

Küresel yardım kuruluşu Oxfam'ın işgal altındaki Filistin topraklarındaki politika sorumlusu Buşra Halidi, insanların Gazze'de gıda sıralarına girerek "vurulma riskiyle karşı karşıya kaldıklarını" söyledi.

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, şu ana kadar yardım kuyruklarında 1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 85 çocuğun da açlıktan hayatını kaybettiğini söylerken "Her gün bir felaket. İnsanlar yere yığılıyor, yorgunluktan, açlıktan bayılıyorlar" dedi ve açlık grevine girdiğini söyleyerek 'dünyayı sahadaki gerçekle yüzleşmeye, harekete geçmeye ve Gazze'nin yalnız olmadığını göstermek için açlık grevine katılmaya çağırdı.

"ÇOCUKLARINI DOYURMAK İÇİN..."

Halidi, "Çocuklarını besleyebilmek için ağaç yapraklarını kaynatan ebeveynlerden, ellerindeki son mercimeği pişirmek için kendi kıyafetlerini yakan yardım görevlilerinden, 'oğlum açlıktan öldü, gözümün önünde, çünkü vücudu daha fazla dayanamadı' diyen annelerden sürekli haber alıyoruz" diyerek vahameti gözler önüne serdi.

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Son Dakika Dünya Netanyahu'ya suikast girişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Apple User:
    ateşi bol olsun 9 1 Yanıtla
  • Resul Bey:
    Habere bak ne kadar şişirme ve saçma, sanki olmuş da kurtulmuş veya yaralanmış gibi anlaşılsın diye tamamen asparagas bir şekilde.. Kadın bir de serbest kalıyor yeniden yapsın diye puhahaah 2 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    bu bir aldatmaca, şeytan bunlar 2 0 Yanıtla
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