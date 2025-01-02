New Orleans\'ta Olağanüstü Hal İlan Edildi

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ABD'nin New Orleans kentinde olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Landry, New Orleans'ta gerçekleşen saldırının ardından federal, eyalet ve yerel ortakların şehri tekrar güvenli hale getirmesini sağlamak için olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.

Landry, şehrin güvenliğinin kendisi için büyük önem taşıdığını belirterek, olağanüstü hal ilanı çerçevesinde askeri polisin de devreye sokulduğunu ifade etti.