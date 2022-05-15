New York'ta canlı yayında silahlı saldırı: En az 10 kişi öldü, çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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New York'ta canlı yayında silahlı saldırı: En az 10 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

15.05.2022 09:31

ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkette silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Şüphelinin ırkçı motifle yapıldığı belirtilen saldırıyı sosyal medya platformu Twitch'de canlı yayımladığı ortaya çıktı.

New York eyaletinin Buffalo kentinde bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Buffalo Belediye Başkanı Byron Brown, öğleden sonra bir süpermarkette meydana gelen saldırıda 10 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

18 YAŞINDAKİ SALDIRGAN YAKALANDI

Vurulanlardan 4 kişinin süpermarkette çalıştığı, ölenler arasında güvenlik görevlisi olan ve saldırgana müdahale etmeye çalışan emekli bir polisin de yer aldığı belirtildi. Saldırganın Payton Gendron isimli 18 yaşında beyaz bir erkek olduğu açıklandı. Görgü tanıkları ise saldırganın askeri tarzda kıyafetler ve zırh giydiği bilgisini paylaştı.

HEDEF ALDIĞI 13 KİŞİDEN 11'İ SİYAHİ

Yetkililer, Buffalo kenti dışından gelen saldırganın hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu belirtti. Saldırganın süpermarkete tüfekle girdiğini ve ateş açtığını belirten yetkililer, olayın ırkçı bir saldırı olduğunu ve saldırıya ilişkin nefret suçu soruşturması başlatıldığını ifade etti.

New York'ta bir süpermarkette silahlı saldırı

SALDIRIYI CANLI YAYINLADI

Şüphelinin ırkçı motifle yapıldığı belirtilen saldırıyı sosyal medya platformu Twitch'de canlı yayınladığı ortaya çıktı. Saldırının ardından sosyal medya platformu Twitch, görüntüleri kaldırdığını açıkladı. Öte yandan saldırganın markete giderken arabada da bir video çektiği, silahını gösterdiği öğrenildi.

New York'ta süpermarkete silahlı saldırı! 10 kişiyi öldürürken bir de canlı yayın açmış

BİRİNCİ DERECE CİNAYETTEN YARGILANACAK

Erie County Bölge Başsavcısı John Flynn, düzenlediği basın toplantısında, saldırganın birinci derece cinayetten yargılanacağını ve suçlu bulunması durumunda hakkında müebbet hapis isteneceğini açıkladı. Flynn, saldırıya ilişkin terörizm soruşturması da yaptıklarını söyledi. Hakim karşısına çıkarılan ve birinci derece cinayet suçlamalarını kabul etmeyen saldırgan Payton Gendron, ikinci kez hakim karşısına 17 Mayıs'ta yerel saat ile 9.30'da çıkacak.

POLİS SALDIRGANIN MANİFESTOSUNU İNCELİYOR

Öte yandan polis saldırgana ait olduğu düşünülen ve internette yayımlanan manifestoyu incelediğini açıkladı. ABD medyasına göre 180 sayfa olduğu belirtilen ve saldırganın yazdığına inanılan manifestoda, "siyasi elitlerin beyaz nüfusu azaltmak için göç ve diğer politikaları kullandığı belirtiliyor ve saldırganın mümkün olduğu kadar çok siyahiyi öldürme planı" yer alıyor.

Manifestoda saldırgan, kendisini "faşist, beyazların üstünlüğünü savunan biri ve ırkçı" olarak tanımlıyor. Saldırganın manifestosunda 2020 yılında pandemi sırasında can sıkıntısından "4chan" web sitesine göz atmaya başladığını, sitede önce silahlar, daha sonra da beyazların üstünlüğünü savunan infografiklerle karşılaştığını yazdığı ifade ediliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya New York'ta canlı yayında silahlı saldırı: En az 10 kişi öldü, çok sayıda yaralı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: New York'ta canlı yayında silahlı saldırı: En az 10 kişi öldü, çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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