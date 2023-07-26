New York'ta inşaat vincinin bir kısmı caddeye düştü: 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

New York'ta inşaat vincinin bir kısmı caddeye düştü: 6 yaralı

26.07.2023 20:35

ABD'nin New York kentinde yangın çıkan inşaat vincinin bir kısmının caddeye düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Manhattan'da bulunan 54 katlı bir gökdelen inşaatında çıkan yangın sonucu inşaat vincinin uç kısmı koparak caddeye düştü. Kazada 2'si itfaiyeci olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği bölgedeki sokaklar trafiğe kapatıldı. Belediye yetkilileri, kazanın yaşandığı şantiyede gerekli izinlerin alındığını belirtti. Bu olay, New York'ta daha önce yaşanan vinç kazalarının bir benzeri olarak kaydedildi.

- New York'ta inşaat vincinin bir kısmı caddeye düştü: 6 yaralı

NEW YORK - ABD'nin New York kentinde yangın çıkan inşaat vincinin bir kısmının caddeye düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

New York kentinde yer alan Manhattan'da 54 katlı bir gökdelen inşaatın kullanılan metrelerce yükseklikteki inşaat vincinde yangın çıktı. Bir süre sonra yangının etkisiyle inşaat vincinin uç kısmı koparak caddeye düştü. Kazada 2'si itfaiyeci 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

New York Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, kazanın yerele saatle 07.30'da meydana geldiği ifade edilerek, kazanın yaşandığı bölgedeki sokakların trafiğe kapatıldığı aktarıldı. Polis, halka bölgeden uzak durması çağrısında bulundu.

İtfaiye yetkilileri, vinç operatörünün yangını söndürmeye çalıştığını, ancak yangının vincin uç kısmını desteklemeye yardımcı olan bir kabloyu zayıflatarak bükülmesine neden olduğunu belirtti.

New York Belediye Başkanı Eric Adams olay yerinde düzenlediği basın toplantısında, "Sokaktaki enkazdan da anlaşılacağa üzere bu çok daha kötü olabilirdi" ifadelerini kullandı. Belediye yetkilileri ise, kazanın meydana geldiği şantiyede gerekli tüm izinlerin alındığını belirtti.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, alev alan vincin bir süre sonra uç kısmının koparak yakınında binaya çarptığı ve aşağı düştüğü görüldü.

New York'ta daha öncede vinç kazaları yaşanmıştı

Manhattan'da 2016 yılında bir vincin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Çok sayıda araç vincin altına kalarak kullanılamaz hale gelmişti. Manhattan'ın Doğu Yakası'nda 2008'de ise çöken vinç nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya New York'ta inşaat vincinin bir kısmı caddeye düştü: 6 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
22:57 Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 mağlup etti.
22:53 Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 mağlup etti
22:34 Fed faiz oranını artırdı! Powell karar sonrası faiz oranının eylül ayında yeniden artırılabileceğini söyledi
22:29 Fed Başkanı Powell: Veriler gerektirirse eylülde faiz oranını yeniden artırmamızın mümkün olduğunu söyleyebilirim
22:11 İrlandalı Ünlü Şarkıcı Şüheda Davitt Hayatını Kaybetti
22:08 Müslüman olduktan sonra Şüheda Davitt ismini alan ünlü şarkıcı Sinéad O'Connor hayatını kaybetti
21:55 Herkes aynı yorumu yapıyor! Fener'in yeni yıldızı sosyal medyayı yıktı
21:50 Herkes aynı yorumu yapıyor! Tadic'in performansı sosyal medyayı yıktı
21:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, ilk maçında gol attı
21:28 İlk maç ilk gol! Ryan Kent, Fenerbahçe'ye "Merhaba"dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2023 23:53:29. #1.11#
SON DAKİKA: New York'ta inşaat vincinin bir kısmı caddeye düştü: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement