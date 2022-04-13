New York'taki metroya saldıran şahıs yakalandı! - Son Dakika
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New York'taki metroya saldıran şahıs yakalandı!

13.04.2022 21:46

Amerika Birleşik Devleti'nin New York kentinde Brooklyn'deki bir metro istasyonunda gerçekleştirilen saldırıda 10'u ateşli silahla olmak üzere 16 kişinin yaralandığı olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Frank James, Manhattan'da yakalandı.

Amerika Birleşik Devleti'nin en büyük eyaletleri arasında yer alan New York'ta dün bir metro istasyonuna gerçekleştirilen saldırı, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Saldırı nedeniyle 10'u ateşli silahla olmak üzere 16 kişi yaralandı.

İLK BULGULAR TERÖR EYLEMİ OLMADIĞI YÖNÜNDE

New York Polis Departmanı (NYPD), İtfaiye Departmanı (NYFD) ve New York Valisi Kathy Kochul, saldırıyla ilgili yaptıkları basın açıklamasında, ilk bulgulara göre olayın bir terör hadisesi olmadığını bildirdi.

16 kişinin yaralanmasına neden olmuştu! New York'taki metroya saldıran şahıs yakalandı

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından, saldırganın gaz maskesi taktığı ve üzerinde işçi yeleği olduğu belirlendi. Bu tarife uygun kişiyi arayan ekipler, çok geçmeden şahsın siyahi bir ABD vatandaşı olduğunu belirledi. Bugün ise olayın şüphelisi olduğu belirtilen 62 yaşındaki Frank James, Manhattan'da yakalandı.

16 kişinin yaralanmasına neden olmuştu! New York'taki metroya saldıran şahıs yakalandı
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