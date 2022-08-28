Cinsel ilişkiye girdiği hayat kadınını hamile bıraktı, dünyas resmen başına yıkıldı - Son Dakika
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Cinsel ilişkiye girdiği hayat kadınını hamile bıraktı, dünyas resmen başına yıkıldı

28.08.2022 22:41
Cinsel ilişkiye girdiği hayat kadınını hamile bıraktı, dünyas resmen başına yıkıldı

Nijerya'daki Ogun eyaletinde hayat kadınlığı yapan Mary Olatayo, ilişkiye girdiği adamdan hamile kaldı. Çocuğu sahiplenen adam, çocuğu ve annesi için yeni bir ev kiralarken, erkekle birlikte olmaya devam eden Olatayo adlı kadın, çocuğunu 1.2 bin sterline sattıktan sonra kayıplara karıştı.

Nijerya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 23 yaşındaki Mary Olatayo adlı bir hayat kadını, cinsel ilişkiye girdiği erkekten hamile kaldı. Çocuğu olacağını öğrenmesinin ardından ilişkiye girdiği erkeğe haber veren kadın, ne yapacaklarını sordu. Genç adam ise çocuğu kabul ettiğini belirterek, bir ev kiraladı.

EVDE KALMAK YERİNE ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

Ancak kadın, iddialara göre evde kalmak yerine çalışmaya ve erkekler ilişkiye girmeye devam etti. Çocuğuna bakacak kimse olmaması nedeniyle de çocuğu 1.2 bin sterline başka birine sattı.

Cinsel ilişkiye girdiği hayat kadınını hamile bıraktı, dünyas resmen başına yıkıldı

HABERİ ALAN BABA YIKILDI

Çocuğunun satıldığını öğrenen baba ise yıkıldı. 3 haftalık bebeği aramaya başlayan adam, başarılı olamayınca soluğu poliste aldı. Ekipler, yaptıkları kısa süreli çalışmanın ardından anne ve arkadaşını yakaladı.

Anambra Eyaleti'ndeki birine satıldığı tespit edilen bebeğin kurtarıldığı ve koruma altına alındığı öğrenildi.

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Bebek, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cinsel ilişkiye girdiği hayat kadınını hamile bıraktı, dünyas resmen başına yıkıldı - Son Dakika


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