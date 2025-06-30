Norveç'te Milyoner Olma Hayali Hüsrana Döndü - Son Dakika
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BBC

Norveç'te Milyoner Olma Hayali Hüsrana Döndü

Norveç\'te Milyoner Olma Hayali Hüsrana Döndü
30.06.2025 14:31
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Norsk Tipping'in ödül bildirim hatası, birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı.

Norveç'te çok sayıda kişi, devletin şans oyunları şirketinden gelen bildirimle 24 saat kadar milyoner olduklarını sandı, fakat daha sonra hata yapıldığı ortaya çıktı.

Şans oyunları şirketi Norsk Tipping, Eurojackpot adlı loto oyununda "birkaç bin kişiye" doğru olmayan miktarlarda ödül kazandıkları bildiriminin yapıldığını söyledi.

Şirket, BBC'nin sorusu üzerine tam olarak kaç kişinin olaydan etkilendiğini açıklamayı reddetti.

Norsk Tipping CEO'su Tonje Sagstuen özür diledi ve bir gün sonra da istifa etti.

Şirket, euro'nun yüzde biri olan euro sentin Norveç kronuna dönüştürülmesindeki bir hatanın, kazanılan ödüllerin "aşırı yüksek" olmasına yol açtığını belirtti.

Norveç medyası, miktarın 100'e bölünmesi gerekirken, 100'le çarpıldığını bildirdi.

Norsk Tipping, ikramiye miktarlarını Almanya'dan euro olarak alıyor ve daha sonra Norveç kronuna çeviriyor.

27 Haziran Cuma akşamı yapılan çekilişten sonra yanlış hesaplanan yüksek miktardaki ikramiyeler şirketin internet sitesinde ve mobil uygulamasında da görüldü.

Şirket, ödül miktarlarının Cumartesi akşamı güncellendiğini ve herhangi bir yanlış ödeme yapılmadığını açıkladı.

Sagstuen yazılı açıklamasında "Çok sayıda kişiyi hayal kırıklığına uğrattığımız için çok üzgünüm ve insanların bize kızgın olmalarını anlıyorum" dedi. Ayrıca "güven ihlali" düşünüldüğünde de "eleştirilerin meşru olduğunu" ekledi.

CEO Sagstuen, milyoner olduklarını düşünerek tatile çıkmayı, evlerini yenilemeyi ya da bir daire almayı planlayan insanlardan mesajlar aldığını da söyledi.

"Onlara sadece üzgün olduğumu söyleyebilirim. Fakat özür dilememin pek bir teselli olmadığının da farkındayım" dedi.

Evinde tadilat yaptıran bir kadın Norveç Yayın Kurumuna (NRK) yaptığı açıklamada 1,2 milyon Norveç kronu (119 bin ABD doları, 4,73 milyon TL) kazandığını söyleyen bir bildirim aldığını, fakat bu miktarın çok çok azı ödeme aldığını anlattı.

Norsk Tippin Yönetim Kurulu, şirketin yönetimini denetleyen Kültür Bakanlığı yetkilileriyle bir toplantı yaptı.

Toplantıdan sonra Sagstuen CEO'luktan istifa ettiğini açıkladı. Sagstuen 2014'ten bu yana şirkette çalışıyordu ve Eylül 2023'te CEO olmuştu.

Kültür ve Eşitlik Bakanı Lubna Jaffery, NRK'ya şans oyunları tekelini elinde tutan şirkette "bu tür hataların olmaması gerektiğini" söyledi.

Kaynak: BBC

Ekonomi, Finans, Norveç, Hukuk, Dünya, CEO, Son Dakika

Son Dakika Dünya Norveç'te Milyoner Olma Hayali Hüsrana Döndü - Son Dakika

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