Norveç'te Freya adlı dev deniz aygırı uyutuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Norveç'te Freya adlı dev deniz aygırı uyutuldu

15.08.2022 15:48
Norveç'te Freya adlı dev deniz aygırı uyutuldu

Norveç'te Oslo fiyordunda görülen 600 kilogram ağırlığındaki dev deniz aygırı 'Freya', insanlar için risk oluşturduğu gerekçesiyle uyutuldu.

Norveç'te Oslo fiyordunda görülen 600 kilogram ağırlığındaki dev deniz aygırı 'Freya', insanlar için risk oluşturduğu gerekçesiyle uyutuldu.

Norveç Balıkçılık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yakın zamanda Oslo fiyordunda görülen deniz aygırı, kontrollü bir çalışma kapsamında Norveç Balıkçılık Müdürlüğü tarafından uyutuldu. Norveç Balıkçılık Genel Müdürü Frank Bakke-Jensen, deniz aygırının ötanazi kararının, insan güvenliğine yönelik devam eden tehdidin genel değerlendirmesine dayanılarak verildiğini söyledi" denildi.

"HER TÜRLÜ YOLU DÜŞÜNDÜK"

Bakke-Jensen, Freya'nın bölgeden taşınması dahil olmak üzere her türlü yolu düşündüklerini ancak uygulanabilir tek seçeneğin uyutmak olduğunu belirtti. Bekke-Jensen, "Olası tüm çözümleri dikkatlice düşündük. Freya'nın refahını hiçbir şekilde sağlayamayacağımız sonucuna vardık. Freya'yı başka bir yere taşımak, Norveç Deniz Araştırmaları Enstitüsü tarafından kapsamlı bir şekilde düşünüldü. Böyle bir operasyonun karmaşıklığı, bunun uygulanabilir bir seçenek olmadığı sonucuna varmamıza neden oldu. Kararın kamuoyunda tepkilere yol açabileceği gerçeğini anlıyoruz, ancak bunun doğru bir karar olduğundan eminim. Hayvan haklarına büyük saygı duyuyoruz, ancak insan hayatı ve güvenliği her şeyden önce gelmeli" diye konuştu.


YORUMLAR
500
İskandinav ülkeleri, savunma ve güvenlik alanında iş birliğini güçlendirecek İskandinav ülkeleri, savunma ve güvenlik alanında iş birliğini güçlendirecek ALG Spor kafilesi Sırbistan'a gitti ALG Spor kafilesi Sırbistan'a gitti
Kaynak: DHA

Balıkçılık, Norveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Norveç'te Freya adlı dev deniz aygırı uyutuldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu!
18:15 Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit'in son hali görenleri şaşırttı!
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:31 Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK propagandası yapıldı
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
17:04 Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 18:33:26. #1.12#
SON DAKİKA: Norveç'te Freya adlı dev deniz aygırı uyutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement