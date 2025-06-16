Nürnberg'de CHP Birliği Kuruldu

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) - Almanya'nın Nürnberg kentinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş vatandaşlar tarafından, "CHP Nürnberg ve Çevresi Sosyal Demokratlar Birliği" kuruldu. Birliğin kurucular kurulu başkanlığına iş insanı Hüseyin Coşgun getirildi.

Yeni oluşumun yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: "Ahmet Güner (Başkan Yardımcısı), Olcay Aksu (Başkan Yardımcısı), Berfin Akbal (Sekreter), Aysun Uysal (Sekreter Yardımcısı), Yaşar Şahverdi (Sayman), Ergün Seven (Sayman Yardımcısı)"

Birliğin Kurucular Kurulu Başkanı Hüseyin Coşgun, yaptığı açıklamada, CHP Almanya Federasyonu Başkanı Özgür Uçma ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'e verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Coşkun, CHP gönüllülerinin kısa sürede birliğe üye olmalarının, güçlerine güç katacağını belirterek, yurt dışı birliklerinin, partinin iktidar yolundaki önemine dikkat çekti.

CHP'nin 102 yıllık birikimine vurgu yapan Coşgun, "Bu miras bize değil, Türk milletinin her ferdine emanettir. Bizler, bu kutsal mirasın omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun bilinciyle, Türkiye'nin kültürel ve siyasi zenginliklerini gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarından biri olan CHP'nin yarının idealleriyle daha da büyüyeceğine olan inancımız sonsuz" dedi.

Tüzükte belirtilen kurallar doğrultusunda, Kuzey Bavyera'daki CHP'ye gönül vermiş insanları, birlik ve beraberlik içinde bir çatı altında toplamayı amaçladıklarını aktaran Coşgun, tüm CHP gönüllülerini yeni kurulan yapıya üye olmaya ve destek vermeye davet etti.

Coşgun, Cumhuriyet ve Atatürk değerlerine bağlı STK'larla ortak komisyonlar kurmayı, SPD başta olmak üzere diğer siyasi partilerle iletişim ve işbirliği geliştirmeyi, CHP'ye aktif ve pasif üye kazandırmayı, gençlerin mesleki gelişimi ve üniversite öğrencilerine yönelik destek projeleri üretmeyi, yurt dışına okumaya gelen öğrencilere danışmanlık sağlamayı ve eğitim ve sosyal haklar alanında uzman desteği sunmayı hedeflediklerini bildirdi.