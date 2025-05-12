Nürnberg'de İlk Objektif Tiyatro Festivali - Son Dakika
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Nürnberg'de İlk Objektif Tiyatro Festivali

Objektif Tiyatro Festivali, 23 Mayıs–1 Haziran 2025'te Nürnberg'de sanatseverleri bekliyor.

12.05.2025 14:36
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Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) – Almanya'nın Nürnberg kentinde faaliyet gösteren Objektif Kültür Merkezi, bu yıl ilk kez düzenlenecek Objektif Tiyatro Festivali ile sanatseverlere kapılarını açıyor. 23 Mayıs–1 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak festival, Türkçe tiyatroyu uluslararası düzeye taşıma hedefiyle yola çıktı.

Almanya'nın Nürnberg kentinde faaliyet gösteren Objektif Kültür Merkezi, bu yıl ilk kez düzenlenecek Objektif Tiyatro Festivali ile sanatseverlere kapılarını açıyor. Festivalin bu yılki teması "Buluşmak" olarak belirlendi. Objektif Kültür Merkezi Başkanı Cihan Kente, yaptığı açıklamada, "Amacımız, tiyatronun birleştirici gücünü Avrupa'daki Türk toplumu ve sanatseverlerle buluşturmak" dedi.

Festivalin açılışı, Kadri Özcan'ın yazıp yönettiği ve aynı zamanda sahnelediği "Palto" adlı tek kişilik oyunla yapılacak. Açılışın hemen ardından sahne, müzik grubu Canbaz'a bırakılacak.

Usta isimler, zengin program

Objektif Tiyatro Festivali, sadece tiyatro oyunlarıyla değil, aynı zamanda tiyatro dünyasının usta isimleriyle yapılacak söyleşilerle de dikkat çekiyor. Festivalde sanatseverlere, Mehmet Özgür, Selçuk Yöntem, Galip Erdal, Levent Ülgen, Bahtiyar Engin ve Oktan Erdikmen gibi tanınmış isimlerle bir araya gelme fırsatı sunulacak.

Festivalin onur konukları arasında Celal Kadri Kınoğlu ve Ayşegül İşsever yer alırken, onursal başkanlık görevini ise Melek Baykal ve Selçuk Yöntem üstleniyor.

Türkiye'den gelen oyunlar ve Almanca çocuk oyunu

Festival programında Türkiye'den gelen, "Hicaz", "Şeydeki Şey", Kadıköy BOA Sahne'nin dikkat çeken yapımı "Elektrikli Sandalye İçin Elektrik Yok" oyunları sahnelenecek. Ayrıca İrfan Tavfik'in yönettiği Almanca çocuk oyunu "Der Luftballon MİT der blonden Perücke" küçük izleyicilerle buluşacak.

Çocuk oyunları, atölyeler, müzikli etkinlikler ve söyleşilerle zenginleşen festivalin biletleri online olarak www.objektifsahne.de adresinden satışa sunuldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Nürnberg'de İlk Objektif Tiyatro Festivali - Son Dakika

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