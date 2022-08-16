Öğrencisinden hamile kalan OnlyFans modeli öğretmen doğumu canlı yayınlayacağını söyledi

Amerika Carolina'da yaşayan 33 yaşındaki eski öğretmen ve OnlyFans modeli Amy Kupps, geçimini müstehcen pozlarını satarak sağlıyor.

Şimdilerde bebek bekleyen Amy Kupps, bir gece kulübünde tanıştığı kişiyle tek gecelik bir ilişki yaşadığını ve hamile kaldığını söyledi. Çocuğunun babasının kimliğini gizli tutan Kupps, bu kişinin eski öğrencisi olduğunu öğrendiğinde ise büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Bebeğini bekar bir anne olarak büyüteceğini söyleyen fenomen, doğum eğitimi verebilmek adına o anları kayıt altına alacağını anlattı.

Sosyal medyadan doğumunu videoya almak istediğini açıklayan Kupps, "Bu deneyimimi hayranlarımla paylaşabilmek için yapıyorum. Video için doktorumdan yardım alacağım. Bebek doğana kadar cinsiyetini bilmek istemediğim için bu bana sürpriz olacak ama bir kızım olduğunu düşünüyorum" dedi.