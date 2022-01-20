Öğretmeninin kendisine yaptığını hazmedemedi, 50 yıl sonra yeniden okula gitti

Japonya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 63 yaşındaki adam, bundan tam 50 sene önce ortaokulda okuduğu sırada henüz bilinmeyen bir eşyasını öğretmenine kaptırdı.

YAPILANI HAZMEDEMEDİ

Olayın üzerinden 50 yıl geçse de adam, kendisine yapılanı hazmedemedi. Kız arkadaşıyla plan yapan adam, Mikasa şehrindeki eski okuluna giderek, izinsiz içeri girdi ve kendisine ait eşyayı aramaya başladı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Okulda gezdikleri sırada personel tarafından fark edilen çift, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı. Okula izinsiz girmeleri nedeniyle haklarında dava açılan çift, cezaevine gönderildi. Eşyayı ise bulamadıkları öğrenildi.