Öldü sanılmıştı! 36 yaşındaki kadın kendi cenazesinde tabuta vurarak kurtuldu - Son Dakika
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Öldü sanılmıştı! 36 yaşındaki kadın kendi cenazesinde tabuta vurarak kurtuldu

07.05.2022 21:58
Öldü sanılmıştı! 36 yaşındaki kadın kendi cenazesinde tabuta vurarak kurtuldu

Peru'da geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitirdiği düşünülerek cenaze töreni düzenlenen 36 yaşındaki Rosa Isabel Cespedes Callaca isimli kadın, tabutun içindeyken tahtalara vurarak sesler çıkarttı. Çevresindekilere büyük korku yaşatan kadının henüz ölmediği, yaşamsal faaliyetler gösterdiği anlaşıldı.

Güney Amerika ülkesi Peru'da trafik kazası geçiren bir kadının cenaze töreninde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

ARACIYLA KAZA YAPTI, ÖLDÜ SANILDI

Peru'da yaşayan 36 yaşındaki Rosa Isabel Cespedes Callaca, Lambayeque kentinde Chiclayo-Ferrenafe otoyolunda seyir halindeki aracıyla kaza yaptı. Olay yerine gelen yetkililer kendisiyle birlikte araçta bulunan kayınbiraderi hayatını kaybettiğini bildirdi. Aynı zamanda araçta bulunan Cal

laca'nin 5,11 ve 17 yaşlarındaki üç yeğeni durumları kritik olduğu için hastaneye kaldırıldı.

CENAZE TÖRENİNDE TABUTUNA VURDU

Callaca'nın vefat haberinin verilmesinden sonra aile yaşlı kadın için bir cenaze töreni düzenledi. Ancak tören sırasında oldukça ilginç bir an yaşandı. Callaca içinde bulunduğu tabuttan kurtulmak için tahtalara vurmaya başladı. Tabuttan gelen sesleri fark eden kalabalık ise şoke oldu ve töreni yarıda kesti. Ölen kadının tabutunu açan aile Callaca'nın yaşamsal faaliyetler gösterdiğini fark etti.

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