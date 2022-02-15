Üye Girişi
Öleli 41 gün oldu ama koronavirüs testi hala pozitif - Son Dakika

Öleli 41 gün oldu ama koronavirüs testi hala pozitif

15.02.2022 10:47
Öleli 41 gün oldu ama koronavirüs testi hala pozitif

İtalya'da arkadaşıyla denizde yüzerken kaybolan, ertesi gün kayalıkların arasında ölü bulunan adamın cesedine 41 gün boyunca 28 kez koronavirüs testi yapıldı. Testin sonucu her seferinde pozitif çıktı. Araştırmacılar hazırladıkları raporda, SARS-CoV-2 RNA'nın ölümden 41 gün sonrasına kadar kalıcılığı olduğunu bildirildi.

İtalya'da hiçbir Kovid-19 belirtisi göstermeyen 41 yaşındaki adamın cesedini inceleyen doktorlar, 28 defa yaptıkları PCR testinden pozitif sonuç aldı. Newscom sitesinin haberine göre, ülkedeki D'Annunzio Üniversitesi'nden doktorlar, enfeksiyon riskini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, bulguların Kovid-19 virüsünün cesetlerdeki kalıcılığı hakkında yeni bilgiler verdiğini söyledi.

''VİRÜS, ÖLÜMDEN 41 GÜN SONRASINA KADAR KALICI''

Bugüne kadar bir cesetten enfeksiyon bulaştığına dair bir kanıt bulunamadığını belirten üniversitenin İleri Araştırmalar ve Teknoloji Merkezi'nden araştırmacılar, Journal of Medical Case Reports'ta yayımlanan raporda, "Mevcut vaka SARS-CoV-2 RNA'nın ölümden 41 gün sonrasına kadar kalıcılığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

28 TESTİN HEPSİ DE POZİTİF ÇIKTI

Vücudun kapalı ve dezenfekte edilmiş su geçirmez bir çanta içinde 4 santigrat derece bir odada saklandığı 41 gün boyunca 28 PCR testi uygulayan araştırmacılar, "Gözlem süresi boyunca yapılan tüm testlerin pozitif olarak rapor edildiğini" bildirdi. Araştırmacılar, "Defin izni ve ayrıca vücudun çürümesi nedeniyle 41 günden fazla başka test yapmanın mümkün olmadığını" kaydetti.

CESET KAYALIKLARIN ARASINDA BULUNMUŞ

İtalya'nın doğu kıyısındaki Chieti yakınlarında bir arkadaşıyla denizde yüzerken kaybolan 41 yaşındaki Ukraynalı adam, yaklaşık 16 saat sonra cesedi kayaların arasına sıkışmış halde bulundu ve otopsi emri verildi. Araştırmacılar, "Bekleyen cenaze izinleri nedeniyle, cesedin Chieti Hastanesi morgunda tutulduğunu ve ölenler için uygulanan SARS-CoV-2'nin yönetimine ilişkin yönergelere uyulduğunu" aktardı.

YORUMLAR
500

PCR Testi, İtalya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Öleli 41 gün oldu ama koronavirüs testi hala pozitif - Son Dakika Dünya


Son Dakika Haberleri
10:47 Kardeş katili oldu! Üstüne iftira attı, her şeyi çapraz sorguda itiraf etti
10:43 İşgal beklenirken Kremlin'in açıklaması büyük ses getirdi: Putin müzakere ve diyaloğa hazır
10:41 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Alparslan'ın yeni planı ne olacak?
10:38 Gole top toplayıcı engeli! Ender görülen olay hakemleri bir araya getirdi
10:30 Önce hap vermiş, sonra içki içirmişti! Başhekim, kadın doktora cinsel saldırıdan 15 yıl ceza aldı!
10:33 İnternet sitesine öyle bir ilan verdi ki gören aradı
10:30 Adana Demirspor Başkanı Sancak duyurdu! Şenol Güneş, Beşiktaş ile anlaştı
10:28 Al Sana Haber programı Flash TV'den ayrıldı! Seyhan Soylu: Bana siyasal mobbing yapıldı
10:24 Kırmızı biberin tarla fiyatı ile market fiyatı arasındaki farka üretici bile tepkili!
10:03 TÜİK, işsizlik oranını açıkladı: İşsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 78 bin düştü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 10:54:19. #1.12#
SON DAKİKA: Öleli 41 gün oldu ama koronavirüs testi hala pozitif - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement