Ölüm meleğini mi gördü? Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Ölüm meleğini mi gördü? Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın

Haberin Videosunu İzleyin
Ölüm meleğini mi gördü? Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın
17.02.2026 12:14  Güncelleme: 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ölüm meleğini mi gördü? Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın
Haber Videosu

Vietnam'da beyin pıhtısı nedeniyle hayatını kaybeden bir kadının son anlarında sergilediği davranışlar büyük yankı uyandırdı. Bir kesim kadının o anlarını Azrail'in (ölüm meleği) gelişi olarak yorumladı.

Vietnam'da bir kadın, beyninde oluşan kan pıhtısı nedeniyle hayatını kaybetti. Kadının yaşamını yitirmeden önce sergilediği davranışlar ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen o anlarda kadın, rahatsızlığının etkisiyle son anlarında karşısında birini görüyormuş gibi tepki verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar yaşananları tıbbi bir durumun doğal sonucu olarak değerlendirirken, bazıları ise kadının davranışlarını "Azrail'i gördü" şeklinde yorumladı.

Vietnam, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ölüm meleğini mi gördü? Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ilyas Celen Ilyas Celen:
    hanımefendi epilepsi krizi geçiriyor iki tane hasta ile yıllardır mücadele veren birisi olarak tecrübelerimi sizlere söylemiş bulunmaktayım 5 1 Yanıtla
  • ahmet keles ahmet keles:
    videonun tamamını görmesemde epilepsi krizi diyebilirim can vermemiş son ana kadar nefes aldığı ekrana yansıyor.Bu haber yalan diyebilirim. 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi 20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı

13:28
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı Ahmet Çakar delirdi
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
13:24
Fatih Terim’den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
Fatih Terim'den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:30
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
12:20
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 13:40:43. #7.11#
SON DAKİKA: Ölüm meleğini mi gördü? Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.