Ölüm meleğini mi gördü? Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın

Vietnam'da bir kadın, beyninde oluşan kan pıhtısı nedeniyle hayatını kaybetti. Kadının yaşamını yitirmeden önce sergilediği davranışlar ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen o anlarda kadın, rahatsızlığının etkisiyle son anlarında karşısında birini görüyormuş gibi tepki verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar yaşananları tıbbi bir durumun doğal sonucu olarak değerlendirirken, bazıları ise kadının davranışlarını "Azrail'i gördü" şeklinde yorumladı.